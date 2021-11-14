Стало відомо, скільки щеплень від коронавірусу зроблено у світі
За останню добу у світі зробили 35,8 млн щеплень проти коронавірусу
Лідером вакцинації від коронавірусу став Китай
Станом на 14 листопада у світі зробили понад 7,47 млрд щеплень проти коронавірусу. Про це свідчать дані агентства Bloomberg.
Вакцинацію почали у 184 країнах світу. Останній добовий показник становив 35,8 млн доз.
Лідерами за кількістю введених доз є:
- материковий Китай (2,4 млрд доз, повністю вакциновано 76,6% населення);
- Індія (1,1 млрд доз, повністю вакциновано 26,5% населення);
- країни Євросоюзу (607,6 млн доз, повністю вакциновано 67,8% населення);
- США (439 млн доз, повністю вакциновано 58,7% населення);
- Бразилія (294,2 млн доз, повністю вакциновано 60,1% населення).
Нагадаємо, за словами головного санлікаря країни Ігоря Кузіна, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.
До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.