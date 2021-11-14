Стало відомо, скільки щеплень від коронавірусу зроблено у світі

За останню добу у світі зробили 35,8 млн щеплень проти коронавірусу

Лідером вакцинації від коронавірусу став Китай

Станом на 14 листопада у світі зробили понад 7,47 млрд щеплень проти коронавірусу. Про це свідчать дані агентства Bloomberg.

Вакцинацію почали у 184 країнах світу. Останній добовий показник становив 35,8 млн доз.

Лідерами за кількістю введених доз є:

материковий Китай (2,4 млрд доз, повністю вакциновано 76,6% населення);

Індія (1,1 млрд доз, повністю вакциновано 26,5% населення);

країни Євросоюзу (607,6 млн доз, повністю вакциновано 67,8% населення);

США (439 млн доз, повністю вакциновано 58,7% населення);

Бразилія (294,2 млн доз, повністю вакциновано 60,1% населення).

Нагадаємо, за словами головного санлікаря країни Ігоря Кузіна, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.