Глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями

Бурла висловився про проблеми з вакцинацією: «Це коштує мільйонів життів»

Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла висловився про фейки, які поширюються про вакцинацію від коронавірусу. За його словами, це коштує мільйонів життів. Про це повідомляє NBC News.

Бурла різко критикував професіоналів, які «навмисно поширюють дезінформацію, щоб ввести в оману тих, у кого є побоювання». За його словами, ці люди – злочинці.

«Ці люди – злочинці. Вони не погані люди, вони злочинці. Тому що це буквально коштує мільйони життів», – сказав Бурла.

Бурла порівнював вакцинованих і тих, хто не наважуються на вакцинацію людей, і зазначив, що і ті, і ті, бояться.

На його думку, люди, які наважуються вакцинуватися, бояться хвороби та вважають, що через те, що люди не проходять вакцинацію, вони збільшують ризик для них і вплив вірусу.

«Ті, хто не отримує вакцину, вони бояться вакцини й сердяться на людей, які змушують їх зробити це. Вони порядні люди, у них є страх і я розумію це», – сказав Бурла.

Нагадаємо, раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявив: вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно.

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