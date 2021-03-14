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    AstraZeneca заявила про затримки у поставках вакцини до ЄС

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    Половина поставок ЄС у другому кварталі та 10 млн. доз у першому кварталі мали забезпечуватися з міжнародного ланцюжка поставок компанії

    AstraZeneca повідомляє про дефіцит запланованих поставок вакцин проти COVID-19 до Європейського Союзу (ЄС).

    Про це повідомляється на сайті компанії.

    Компанія раніше повідомляла, що вона стикається з дефіцитом у своєму європейському ланцюгу поставок через нижчий, ніж очікувалося, виробничий процес. У компанії заявляють, що прагнуть компенсувати частину цього недоліку шляхом постачань вакцин із своєї міжнародної мережі постачання.

    “Половина поставок ЄС у другому кварталі та 10 млн. доз у першому кварталі мали забезпечуватися з міжнародного ланцюжка поставок компанії. На жаль, обмеження експорту зменшать обсяги поставок у першому кварталі та, ймовірно, вплинуть на поставки у другому кварталі”, — інформують у компанії AstraZeneca.

    Компанія розпочала доставку вакцини до ЄС у лютому. Незважаючи на проблеми, вона має на меті доставити 100 мільйонів доз у першій половині 2021 року, з яких 30 мільйонів мають бути доставлені у першому кварталі.

    Теги: ЄС
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