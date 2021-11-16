Російська церква знайшла спосіб втішити мігрантів, яких Путін зігнав до кордону з ЄС (відео)

Матушка ходила поміж мігрантів з великим хрестом та пластиковим пакетом

Скандально відома матушка роздала шоколадки мігрантам, які котрий тиждень мерзнуть у Білорусі

До логістичного центру у білоруському Гродно, де розмістили мігрантів із польсько-білоруського кордону, приїхала скандальна матушка Білоруської православної церкви, яка підпорядковується РПЦ, Гавриїла. Про це повідомляє Lenta.ru.

Зазначається, що ігуменя роздала біженцям шоколадки та інші продукти у рамках «гуманітарної допомоги».

На відео, яке з’явилося у мережі, видно, як матушка ходить приміщенням з великим хрестом та пластиковим пакетом у руках і щось роздає мігрантам із пакета.

Варто зазначити, що минулого року ігуменя Гавриїла називала протестувальників у Білорусі «розлюченим стадом», які кричать «бісові вигуки», і порівнювала жінок із квітами та білими стрічками із сектантами.

«Як розлючене стадо кричать на все місто бісівські вигуки», – казала матушка зі сцени «Мінськ-Арени», де проходив пропагандистський форму «За Білорусь». Також ігуменя активно підтримувала самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

До слова, 16 листопада мігранти поранили польську прикордонницю поблизу від пункту пропуску «Кузня».

Нагадаємо, 16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.