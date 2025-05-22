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Трамп накинувся на журналіста через питання про дорогий літак, подарований Катаром (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Трамп накинувся на журналіста через питання про дорогий літак, подарований Катаром (відео)
скрін із відео

Господар Білого дому назвав журналіста «позориськом» через запитання про літак з Катару

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розсердився на журналіста, який запитав літак з Катару, який прийняли США. Сталося це під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Африки, передає «Главком».

«Пентагон оголосив, що прийме катарський літак для використання в якості Air Force One (позивний будь-якого літака ВПС США, на борту якого перебуває президент США – «Главком»)», – розпочав запитання кореспондент.

«Про що ви говорите?.. Знаєте, вам потрібно забиратися звідси. До чого тут катарський літак?», – сказав Трамп.

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Господар Білого дому назвав журналіста «позориськом» і заявив, що треба провести розслідування щодо керівників його редакції. А також обізвав його «жахливим репортером», «недостатньо розумним» та запропонував «провалювати».

Трамп відповів, що цей літак передано на баланс американських збройних сил. А також звинуватив телеканал у поширенні фейкових новин.

Нагадаємо, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані повідомив, що можливість передачі літака Дональду Трампу є не подарунком, а «міжурядовою угодою». 

Цей крок може стати найціннішим подарунком, який коли-небудь надходив США від іноземної держави.

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Теги: Катар Дональд Трамп літак президент Пентагон журналіст

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