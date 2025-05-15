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Літак для Трампа: Катар повідомив нові деталі резонансної угоди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Літак для Трампа: Катар повідомив нові деталі резонансної угоди
Катар не планує дарувати літак Трампу
колаж: glavcom.ua

Катар про передачу літака Трампу: Це дуже проста міжурядова угода

Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані повідомив, що можливість передачі літака Дональду Трампу є не подарунком, а «міжурядовою угодою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що можливість передачі США широкофюзеляжного літака Boeing 747-8 для використання Трампом в якості Air Force One, є виключно угодою між урядами, а не подарунком особисто президенту. Наразі угода «перебуває на розгляді» обидвох сторін.

«Це дуже проста міжурядова угода. Міністерство оборони Катару та Міністерство оборони США наразі обговорюють можливість передачі одного з наших літаків 747-8 для використання як Air Force One. Це питання перебуває на етапі юридичної експертизи», – йдеться у заяві.

Аль Тані також не розуміє, чому ситуація набула такого широкого резонансу в медіа.

Нагадаємо, Катар має намір передати США надрозкішний літак Boeing 747-8, відомий як «літаючий палац». Цей борт планують використовувати як новий Air Force One до завершення президентської каденції Дональда Трампа. 

Згодом посольство Катару у США спростувало інформацію про те, що адміністрація президента Дональда Трампа готується прийняти розкішний літак від королівської родини країни найближчими днями.

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Теги: Дональд Трамп Катар літак США

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