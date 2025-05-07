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Трамп хоче перейменувати ще одну затоку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп хоче перейменувати ще одну затоку
Назва Перської затоки хвилює Трампа
фото із відкритих джерел

Перська затока може отримати нову назву за наказом Трампа

Президент США Дональд Трамп готується до ще одного історичного кроку – він має намір оголосити про зміну назви Перської затоки на Арабську чи Аравійську. Про це пише ABC News, повідомляє «Главком».

«Президент Дональд Трамп планує оголосити під час свого візиту до Саудівської Аравії наступного тижня, що США відтепер називатимуть Перську затоку Аравійською чи Арабською затокою, повідомили у вівторок двоє американських чиновників», – йдеться у матеріалі. 

Рішення про перейменування стратегічно важливого водоймища було прийнято під тиском арабських держав регіону, насамперед Саудівської Аравії. Самепід час візиту до цієї країни, який заплановано на 13-16 травня, Трамп і оголосить своє рішення.

«Арабські країни наполягали на зміні географічної назви водойми біля південного узбережжя Ірану, тоді як Іран зберіг свої історичні зв'язки з Перською затокою», – йдеться у матеріалі. 

Перська затока відома під цією назвою з 16 століття, хоча використання назв «Аравійська затока» та «Арабська затока» є домінуючим у багатьох країнах Близького Сходу. Уряд Ірану – колишньої Персії – погрожував подати до суду на Google у 2012 році через рішення компанії взагалі не позначати цю воднойму своїх картах.

Нагадаємо, вже не перша спроба американського лідера змінити усталені географічні назви. Наприкінці січня він видав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську. Згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа, Мексиканська затока стала офіційно називатись Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки Деналі була перейменована на Маунт Мак-Кінлі. 

Це викликало невдоволення в ООН. Там заявили, що жодна держава не має права одноосібно змінювати назви міжнародних об'єктів. Крім візиту до Саудівської Аравії, Трамп відвідає Катар та ОАЕ. Очікується, що 14 травня в Ер-Ріяді він проведе зустріч із лідерами країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки – Бахрейну, Катару, Кувейту, ОАЕ та Оману.

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Теги: президент Катар держава Саудівська Аравія Дональд Трамп

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