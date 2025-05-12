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Катар планує подарувати Трампу «літаючий палац» – ABC

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Катар планує подарувати Трампу «літаючий палац» – ABC
Літак може стати найціннішим подарунком, який коли-небудь надходив США від іноземної держави
фото з відкритих джерел

Адміністрація президента Трампа вже готується прийняти престижний літак від королівської родини Катару

Катар має намір подарувати США надрозкішний літак Boeing 747-8, відомий як «літаючий палац». Цей борт планують використовувати як новий Air Force One до завершення президентської каденції Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріал ABC News.

За даними джерел американського видання, адміністрація президента Трампа вже готується прийняти престижний літак від королівської родини Катару. Цей крок може стати найціннішим подарунком, який коли-небудь надходив США від іноземної держави.

Очікується, що Boeing 747-8 виконуватиме функції президентського борту до завершення другого терміну Трампа, після чого літак буде переданий до фонду майбутньої президентської бібліотеки.

Офіційне оголошення про подарунок планується зробити під час першого офіційного закордонного візиту Трампа у рамках його нового терміну до Катару.

Як стало відомо, ще у лютому Дональд Трамп мав змогу особисто оглянути літак у Вест-Палм-Біч, де той перебував на стоянці. Судячи з описів, інтер’єр повітряного судна розкішний, гідний палацу.

Раніше президент США Дональд Трамп урочисто відкрив власний пам’ятник у гольф-клубі Trump International Golf Club. Подарунок у вигляді статуї йому зробив бізнесмен Ентоні Константіно. Відповідне повідомлення з’явилося в неділю, 13 квітня, на сторінці підприємця в соцмережі X, повідомляє «Главком».

Ентоні Константіно, генеральний директор компанії Sticker Mule та колишній кандидат у Конгрес від штату Нью-Йорк, вручив Трампу пам’ятник, який відтепер постійно розміщуватиметься на території міжнародного гольф-клубу Trump International.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір підписати указ, який передбачає значне зниження цін на рецептурні лікарські засоби. За його словами, це дозволить країні заощадити трильйони доларів. Про це американський лідер повідомив у публікації на платформі Truth Social та зазначив, що підписання документа заплановано на понеділок, 12 травня, передає «Главком».

Трамп прогнозує, що вартість ліків у США може знизитися на 30-80%. Водночас він припустив, що ціни на медпрепарати можуть зрости в інших країнах, аби встановити баланс і забезпечити справедливе ставлення до американських споживачів.

Теги: США Дональд Трамп літак Катар подарунок

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