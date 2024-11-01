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Катар, Ватикан, ПАР та інші: хто з держав взяв на себе зобов'язання повернути українських дітей з РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Катар, Ватикан, ПАР та інші: хто з держав взяв на себе зобов'язання повернути українських дітей з РФ
У Монреалі відбулась конференція щодо Формули миру
Фото: Офіс президента

В Монреалі учасники конференції щодо Формули миру схвалили комюніке

Учасники Міністерської конференції з людського виміру Формули миру в Монреалі ухвалили Спільне комюніке, яке затвердило Монреальські зобов’язання. Вони спрямовані на сприяння поверненню всіх полонених і депортованих українців. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

«Ця конференція допомогла визначити ключові елементи дорожньої карти (Монреальських зобов’язань) з метою повернення військовополонених, незаконно затриманих цивільних та незаконно депортованих дітей. Вона була організована з метою розробки практичних і конкретних рішень для підтримки всіх етапів повернення незаконно затриманих або депортованих осіб», – йдеться комюніке.

Монреальські зобов’язання складаються з чотирьох пунктів. Перший з них передбачає зобов’язання посилити співпрацю між Україною, державами-партнерами та міжнародними організаціями для консолідації зусиль у поверненні всіх полонених і депортованих українців; виступати за дотримання Женевських конвенцій та проводити високорівневі дискусії з надійними державами-посередниками, щоб надати допомогу і підтримку українцям у Росії.

Як зазначають в Офісі президента, один із найважливіших пунктів – це пошук надійних країн-посередників для переговорів із РФ щодо повернення українських військових, цивільних осіб і дітей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що Україна отримала від цієї конференції конкретні результати, на які чекає багато українських сімей.

«У нас є відповідні зобов’язання. Ми створили мережу – це конкретні країни, які пообіцяли, що допомагатимуть нам у питанні повернення дітей», – розповів він на підсумковій пресконференції.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила, що Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва та Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.

«Хочу подякувати Катару, Ватикану та Південній Африці за те, що вони будуть посередниками у процесі переговорів щодо повернення дітей. Також хочу подякувати Катару та Литві за те, що вони будуть транзитними країнами для повернення цих дітей додому. Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам за те, що вони залишаються посередниками у переговорах щодо обміну військовополоненими», – сказала Мелані Жолі.

Крім того, буде сформована група країн, яка співпрацюватиме з Україною для пошуку інформації про полонених українців, зокрема дітей, і надасть підтримку у зборі та верифікації даних.

Загалом участь у цій конференції взяли понад 70 держав і міжнародних організацій.

Нагадаємо, Росія намагалася зірвати міжнародну конференцію в Монреалі, яка пройшла 30-31 жовтня і була присвячена виконанню четвертого пункту української формули миру – «Звільнення полонених і депортованих осіб». Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Також раніше Сибіга заявив, що представників Росії слід запросити на другий Саміт миру, щоб розробити основні принципи довготривалого миру в Україні. 

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Теги: росія міністр саміт Ватикан Литва Україна Катар Офіс президента звільнення Андрій Сибіга

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