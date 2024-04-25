Україна надала Катару список з іменами 561 викраденої дитини, він уже в російської сторони

Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, незаконно затриманих Росією

Україна передала Катару список із іменами 561 незаконно вивезеної окупантами до Росії дитини. Цей список вже опрацьовує російська сторона. Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками дводенних перемовин у Катарі.

«За два дні маємо низку результатів перемовин у Катарі. Також вкотре спростую пропаганду РФ: перемовини ми ведемо за посередництва Катару, прямих переговорів України з Росією – не було», – повідомив Лубінець.

Коментуючи результати перемовин у Катарі, Лубінець відзначив, що, окрім передачі списку, наразі очікується повернення групи українських дітей додому.

Також, за його словами, йшлося про повернення так званих «статусних» дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

«Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу», – пояснив омбудсман.

Він додав, що Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. Таких дітей може бути понад 3600.

Крім того, Лубінець повідомив, що Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією.

Нагадаємо, так звана дитяча омбудсменка РФ Львова-Бєлова заявила, що Росія та Україна «вперше провели очні переговори» стосовно повернення викрадених росіянами дітей. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що жодних прямих перемовин з російською делегацією 24 квітня не відбувалося.

До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявляв, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.