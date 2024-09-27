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Катар став першою арабською країною, яка отримає безвізовий режим із США

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Катар став першою арабською країною, яка отримає безвізовий режим із США
Катар і США укладуть важливу угоду про безвіз
фото з відкритих джерел

В Штатах стверджують, що такий крок посилить інтерес та заохочення до законних подорожей і торгівлі між країнами

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Н. Майоркас, консультуючись із держсекретарем Ентоні Дж. Блінкеном, включив Катар до Програми безвізового режиму. Катар став першою арабською країною, яка отримала безвіз із Штатами. Про це повідомляє Міністерство нацбезпеки США на своєму сайті.

«Міністр Майоркас і секретар Блінкен високо оцінюють виконання Катаром суворих вимог безпеки для приєднання до Програми безвізового режиму (VWP). Катар був винятковим партнером для Сполучених Штатів, і наші стратегічні відносини лише зміцнилися за останні кілька років», – йдеться у дописі міністерства.

Крім того, за інформацією відомства, Катар став першою країною із регіону Перської затоки, яка виконала всі вимоги, щоб отримати безвіз. Сполучені Штати закликали і інші країни із цього регіону працювати над дотриманням всіх вимог, щоб і їх включили у Програму безвізового режиму.

«Виконання Катаром суворих вимог безпеки для приєднання до Програми безвізового режиму поглибить наше стратегічне партнерство та посилить потік людей і торгівлі між нашими двома країнами. Вступ Катару зробить подорожі між Сполученими Штатами та Катаром безпечнішими, надійнішими та простішими як для американців, так і для катарців», – сказав державний секретар Ентоні Дж. Блінкен.

Катар стане 42-м членом Програми безвізового режиму та третьою країною, доданою до програми під час перебування на посаді секретаря Майоркаса.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна та Росія мали відправити делегації до столиці Катару, для переговорів про укладення історичної угоди, яка б припинила удари по об’єктах енергетики з обох сторін.

До слова, під час Ізраїльсько-Палестинського конфлікту Катар погрожував створити глобальний дефіцит газу в рамках підтримки Палестини. 

Раніше стало відомо, що Катар уклав дві найбільші та довгострокові угоди про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до країн Євросоюзу. Ці закупівлі дозволять ЄС замістити близько 6,5% довоєнного імпорту газу з країни-агресора Росії.

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Теги: безвізовий режим міністр Катар США

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