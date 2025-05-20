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Літак від Катару: США узгодили, що робити із цінним подарунком Трампу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Літак від Катару: США узгодили, що робити із цінним подарунком Трампу
Катар все ж зробить Трампу цінний подарунок
фото із відкритих джерел

Літак від Катару використовуватиметься для Повітряних сил США

Адміністрація американського президента Дональда Трампа прийме елітний літак Boeing 747 від Катару «як подарунок для Повітряних сил США». Слова речниці Білого дому Керолайн Левітт, які цитує AP, передає «Главком».

Левітт заявила, що літак буде «прийнятий відповідно до всіх юридичних та етичних вимог». З її слів, це подарунок для Повітряних сил США. Тому вона наголосила, що американське Міністерство оборони та Військово-повітряні сили країни здійснять переобладнання літака за «вищими стандартами».

«Цей літак не є особистим подарунком чи подарунком для президента Сполучених Штатів»  – наголосила вона.

Раніше президент США Трамп заявив, що широкофюзеляжний авіалайнер Boeing-747-8, який влада Катару планує передати Америці, надійде на баланс Військово-повітряних сил США, а не в особисте користування глави держави. 

До слова, як пише CNN, саме адміністрація США виступила з ініціативою про можливість придбання Boeing 747, всупереч заявам про те, що Катар сам запропонував як подарунок Дональду Трампу цей літак.

«Трамп доручив своєму посланцю на Близькому Сході Стіву Уіткоффу знайти список придатних для використання літаків», – повідомляє телеканал із посиланням на високопоставлених представників Білого дому. Як стверджують джерела, спочатку йшлося про оренду літака, а не про його покупку.

Трамп неодноразово називав потенційну угоду «подарунком», що викликало невдоволення як з боку демократів, так і деяких республіканців, які засумнівалися в етичності такого щедрого жесту з боку королівської родини Катару.

Нагадаємо, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані повідомив, що можливість передачі літака Дональду Трампу є не подарунком, а «міжурядовою угодою». 

Раніше стало відомо, що Катар має намір передати США надрозкішний літак Boeing 747-8, відомий як «літаючий палац». Цей борт планують використовувати як новий Air Force One до завершення президентської каденції Дональда Трампа. 

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Теги: Дональд Трамп літак Катар подарунок

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