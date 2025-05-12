Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп отримає у подарунок розкішний літак за майже $400 млн? Катар прояснив ситуацію

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Трамп отримає у подарунок розкішний літак за майже $400 млн? Катар прояснив ситуацію
Медіа повідомляли, що Катар має намір подарувати США надрозкішний літак Boeing 747-8, відомий як «літаючий палац»
фото: Nathan Howard/Reuters

Посадовець Катару назвав інформацію щодо подарунка літака Трампу «неточною»

Посольство Катару у США спростувало інформацію про те, що адміністрація президента Дональда Трампа готується прийняти розкішний літак від королівської родини країни найближчими днями. Як передає «Главком», про це у коментарі Politico заявив пресаташе посольства Алі Аль-Ансарі. 

Посадовець назвав інформацію щодо подарунка літака Трампу «неточною».

«Можлива передача літака для тимчасового використання як Air Force One зараз розглядається між Міністерством оборони Катару та Міністерством оборони США, але це питання залишається на розгляді відповідних юридичних департаментів і жодного рішення не прийнято», – додав Алі Аль-Ансарі.

Водночас депутат Демократичної партії США Річі Торрес звернувся до Управління урядової підзвітності з проханням провести розслідування щодо розкішного літака, який є подарунком президентові Дональду Трампу від Катару.

Окрім цього, Торрес також закликав надати рекомендації щодо реформ для «запобігання перетворенню іноземних подарунків на приватну власність нинішнім або колишнім президентом».

BBC зазначає, що у самого Трампа були позитивні дипломатичні відносини з Катаром під час його першого терміну на посаді глави Білого дому. Так, у 2019 році країна оголосила, що зробить велику закупівлю американських літаків. 

Нагадаємо, Катар має намір подарувати США надрозкішний літак Boeing 747-8, відомий як «літаючий палац». Цей борт планують використовувати як новий Air Force One до завершення президентської каденції Дональда Трампа. 

За даними джерел американського видання, адміністрація президента Трампа вже готується прийняти престижний літак від королівської родини Катару. Цей крок може стати найціннішим подарунком, який коли-небудь надходив США від іноземної держави.

Очікується, що Boeing 747-8 виконуватиме функції президентського борту до завершення другого терміну Трампа, після чого літак буде переданий до фонду майбутньої президентської бібліотеки.

Раніше президент США Дональд Трамп урочисто відкрив власний пам’ятнику гольф-клубі Trump International Golf Club. Подарунок у вигляді статуї йому зробив бізнесмен Ентоні Константіно. Відповідне повідомлення з’явилося в неділю, 13 квітня, на сторінці підприємця в соцмережі X, повідомляє «Главком».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп літак Катар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трамп явно не готовий до різкого розвороту проти Росії»
Трамп не розуміє, як завершити переговори
30 квiтня, 08:31
Трамп пообіцяв депортувати «мільйони» мігрантів
Адміністрація Трампа планує наймасовішу депортацію в історії країни – WP
13 квiтня, 03:36
Трамп знову пройшов Монреальський когнітивний тест
Лікар Трампа оприлюднив результати медогляду президента США
14 квiтня, 17:02
Зеленський, Макрон і Трамп стоять майже поряд на церемонії прощання з Папою Римським (відео)
Зеленський, Макрон і Трамп стоять майже поряд на церемонії прощання з Папою Римським (відео)
26 квiтня, 11:47
Дональд Трамп і його дружина покинули церемонію, щойно вона закінчилася
Трамп припустився помилки з костюмом на похороні Папи
26 квiтня, 20:52
Нові санкції проти РФ вже на столі та чекають підпису Трампа – Reuters
Нові санкції проти РФ вже на столі та чекають підпису Трампа – Reuters
3 травня, 00:32
Тарифна політика Трампа боляче вдарила по США
«Справжній подарунок Сі Цзіньпіну»: WSJ оцінило мита Трампа
29 квiтня, 11:36
Трамп провів мітинг у Мічигані, відзначаючи перші 100 днів свого другого терміну на посаді президента
Витрати США зросли на $220 млрд за перші 100 днів президентства Трампа: аналіз CBS News
30 квiтня, 09:24
Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся у Женеві з китайською делегацією
Крок до припинення торговельної війни: США та Китай провели переговори
10 травня, 19:36

Соціум

Банани стануть розкішшю? Кліматологи б'ють на сполох
Банани стануть розкішшю? Кліматологи б'ють на сполох
Купальний сезон у Туреччині опинився під загрозою
Купальний сезон у Туреччині опинився під загрозою
Трамп отримає у подарунок розкішний літак за майже $400 млн? Катар прояснив ситуацію
Трамп отримає у подарунок розкішний літак за майже $400 млн? Катар прояснив ситуацію
На кордоні з Польщею – новий протест? Прикордонники звернулися до українців
На кордоні з Польщею – новий протест? Прикордонники звернулися до українців
Росія встановила сотні пам'ятників, присвячені окупації України: чому вони схожі на меми (фото)
Росія встановила сотні пам'ятників, присвячені окупації України: чому вони схожі на меми (фото)
Розвідка розкрила деталі нової російської крилатої ракети – S8000 «Бандероль»
Розвідка розкрила деталі нової російської крилатої ракети – S8000 «Бандероль»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
96K
Вийшов Путін серед ночі. Що це було?
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
24K
Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
22K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
12K
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua