Трамп отримає у подарунок розкішний літак за майже $400 млн? Катар прояснив ситуацію

Посадовець Катару назвав інформацію щодо подарунка літака Трампу «неточною»

Посольство Катару у США спростувало інформацію про те, що адміністрація президента Дональда Трампа готується прийняти розкішний літак від королівської родини країни найближчими днями. Як передає «Главком», про це у коментарі Politico заявив пресаташе посольства Алі Аль-Ансарі.

Посадовець назвав інформацію щодо подарунка літака Трампу «неточною».

«Можлива передача літака для тимчасового використання як Air Force One зараз розглядається між Міністерством оборони Катару та Міністерством оборони США, але це питання залишається на розгляді відповідних юридичних департаментів і жодного рішення не прийнято», – додав Алі Аль-Ансарі.

Водночас депутат Демократичної партії США Річі Торрес звернувся до Управління урядової підзвітності з проханням провести розслідування щодо розкішного літака, який є подарунком президентові Дональду Трампу від Катару.

Окрім цього, Торрес також закликав надати рекомендації щодо реформ для «запобігання перетворенню іноземних подарунків на приватну власність нинішнім або колишнім президентом».

BBC зазначає, що у самого Трампа були позитивні дипломатичні відносини з Катаром під час його першого терміну на посаді глави Білого дому. Так, у 2019 році країна оголосила, що зробить велику закупівлю американських літаків.

Нагадаємо, Катар має намір подарувати США надрозкішний літак Boeing 747-8, відомий як «літаючий палац». Цей борт планують використовувати як новий Air Force One до завершення президентської каденції Дональда Трампа.

За даними джерел американського видання, адміністрація президента Трампа вже готується прийняти престижний літак від королівської родини Катару. Цей крок може стати найціннішим подарунком, який коли-небудь надходив США від іноземної держави.

Очікується, що Boeing 747-8 виконуватиме функції президентського борту до завершення другого терміну Трампа, після чого літак буде переданий до фонду майбутньої президентської бібліотеки.

Раніше президент США Дональд Трамп урочисто відкрив власний пам’ятнику гольф-клубі Trump International Golf Club. Подарунок у вигляді статуї йому зробив бізнесмен Ентоні Константіно. Відповідне повідомлення з’явилося в неділю, 13 квітня, на сторінці підприємця в соцмережі X, повідомляє «Главком».