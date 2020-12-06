Дональд Трамп оголосив про початок вакцинації від Covid-19 у США

Вакцинація від Covid-19 почнеться у США наступного тижня, зазначив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня у Сполучених Штатах розпочнеться вакцинація від коронавірусу.

Про це повідомляє Business-Standard.

За словами Трампа, вакцинація від Covid-19 почнеться у США наступного тижня.

«Вона розпочнеться наступного тижня, ми почнемо вакцинувати», - сказав Трамп.

Раніше американська компанія Moderna, а також Pfizer та BioNTech подали регулятору США заявки на використання своєї вакцини в країні.

Як повідомлялося раніше, учора міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи Covax.

Нагадаємо, що міністерство охорони здоров’я вимагає закласти понад 15 мільярдів у бюджет на вакцинацію.

Напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.