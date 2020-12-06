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    У світі

    Королева Британії вакцинується в загальному порядку

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    Королева Великобританії Єлизавета II - Королева Британії вакцинується в загальному порядку
    Королева Великобританії Єлизавета II
    Фото з відкритих джерел

    Це може статися протягом найближчих тижнів

    94-річна королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік, 99-річний принц Філіп зроблять щеплення від коронавірусу Covid-19, повідомив Daily Mail з посиланням на джерела.

    За інформацією видання, королева і її чоловік отримають вакцину без будь-яких привілеїв і в порядку вакцинації вікової групи старше 80 років. Це може статися вже в найближчі тижні, додали джерела.

    У Букінгемському палаці відмовилися відповідати на запит видання. «Медичні рішення є особистими, і ми не будемо це коментувати», – сказали в пресслужба палацу.

    Як повідомлялося раніше, 2 грудня Великобританія першою в світі видала ліцензію на випуск вакцини від Pfizer і BioNTech. Перші партії вакцини Pfizer/BioNTech надійдуть в країну найближчими днями. Першими вакцину отримають люди, що входять в групу ризику по захворюваності, в тому числі живуть в будинках літніх людей, а також співробітники цих установ, люди старше 80 років і медики.

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    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія щеплення чоловік коронавірус
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