Королева Британії вакцинується в загальному порядку

Це може статися протягом найближчих тижнів

94-річна королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік, 99-річний принц Філіп зроблять щеплення від коронавірусу Covid-19, повідомив Daily Mail з посиланням на джерела.

За інформацією видання, королева і її чоловік отримають вакцину без будь-яких привілеїв і в порядку вакцинації вікової групи старше 80 років. Це може статися вже в найближчі тижні, додали джерела.

У Букінгемському палаці відмовилися відповідати на запит видання. «Медичні рішення є особистими, і ми не будемо це коментувати», – сказали в пресслужба палацу.

Як повідомлялося раніше, 2 грудня Великобританія першою в світі видала ліцензію на випуск вакцини від Pfizer і BioNTech. Перші партії вакцини Pfizer/BioNTech надійдуть в країну найближчими днями. Першими вакцину отримають люди, що входять в групу ризику по захворюваності, в тому числі живуть в будинках літніх людей, а також співробітники цих установ, люди старше 80 років і медики.