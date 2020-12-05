Степанов підписав документи для отримання вакцини від коронавірусу

Міністр підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи Covax

«Україна знаходиться на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцини» – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи Covax. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року. Про це він заявив на брифінгу.

«Великобританія стала першою країною, яка зареєструвала вакцину Pfizer і буде починати відповідний процес вакцинації. Зрозуміло, що нас цікавить як це відбуватися в нас. Вчора я підписав технічні важливі документи з альянсом ГАВІ, це наша ініціатива Covax», – сказав Степанов.

Він нагадав, що Україна зможе отримати 8 млн доз вакцин.

«Терміни ще уточнюються, але ми розраховуємо, що це буде кінець першого – початок другого кварталу (наступного року), це наше бажання і ми на цьому наголошуємо», – сказав Степанов.

Також він додав, що Україна знаходиться на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцини.

Коронавірус в Україні

Всього 801716

Одужали 412533

Хворіють 375762

Померли 13421

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Нагадаємо, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник. Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи.

Померло від ускладнень хвороби – 226. Минулої доби одужало 14724 українці.