МОЗ вимагає закласти понад 15 мільярдів у бюджет на вакцинацію

Наступного року вакцина буде в Україні

За попередніми розрахунками Україна має отримати 8 млн доз вакцини

У державному бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від Covid-19. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ці розрахунки є прозорими.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

Степанов підкреслив, що Україна співпрацює зі всіма світовими ініціативами. Одна з таких ініціатив - Covax, яка об’єднує 177 країн.

«Згідно з розрахунками та попередніми домовленостями ми отримаємо вакцину у кількості 8 млн доз. Усі закупівлі будуть проводитися через державне підприємство «Медичні закупівлі». Згідно з розрахунками МОЗ, необхідна сума, яка має бути закладена у бюджеті на вакцинацію від Covid-19, становить 15,1 млрд гривень. Ці розрахунки прозорі та зрозумілі», - підкреслив очільник МОЗ.

Додамо, що напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.