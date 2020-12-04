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    МОЗ вимагає закласти понад 15 мільярдів у бюджет на вакцинацію

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    Наступного року вакцина буде в Україні&nbsp; - МОЗ вимагає закласти понад 15 мільярдів у бюджет на вакцинацію
    Наступного року вакцина буде в Україні 
    Фото: CGTN.com

    За попередніми розрахунками Україна має отримати 8 млн доз вакцини

    У державному бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від Covid-19. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ці розрахунки є прозорими.

    Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

    Степанов підкреслив, що Україна співпрацює зі всіма світовими ініціативами. Одна з таких ініціатив - Covax, яка об’єднує 177 країн.

    «Згідно з розрахунками та попередніми домовленостями ми отримаємо вакцину у кількості 8 млн доз. Усі закупівлі будуть проводитися через державне підприємство «Медичні закупівлі». Згідно з розрахунками МОЗ, необхідна сума, яка має бути закладена у бюджеті на вакцинацію від Covid-19, становить 15,1 млрд гривень. Ці розрахунки прозорі та зрозумілі», - підкреслив очільник МОЗ.

    Додамо, що напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. 

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. 

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

     

    Теги: Міністерство охорони здоров'я бюджет Держбюджет фінанси щеплення вакцинація ліки
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