Трамп пообіцяв, що про розгром ІДІЛ оголосять наступного тижня



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Військові Глобальної коаліції по боротьбі з ІДІЛ

«Ісламська держава» зараз володіє лише 1% території Іраку та Сирії

Оголошення про звільнення 100% території, захопленої раніше «Ісламською державою», може бути зроблено наступного тижня.

Про це під час виступу перед міністрами Глобальної коаліції по боротьбі з ІДІЛ заявив президент США Дональд Трамп.

«Військові США, наші партнери по коаліції і сирійські демократичні сили звільнили майже всю територію, яка раніше належала ІДІЛ у Сирії та Іраку. Має бути офіційно оголошено десь наступного тижня, що у нас буде 100% (звільненої території - ред.)», - сказав глава Білого дому.

«Але я хочу дочекатися офіційного слова. Я не хочу говорити зарано», - додав він.

Трамп зазначив, що американські військові ліквідували»майже кожного» з 60 вищих посадових осіб «Ісламської держави» і «понад 100 інших вищих посадових осіб ІДІЛ були ліквідовані та десятки тисяч бойовиків ІДІЛ пішли».

Американські аналітики відзначають, що, згідно з повідомленнями коаліції по боротьбі з ісламістами, терористична організація «Ісламська держава» зараз володіє лише 1% території Іраку та Сирії. Водночас радикальні бойовики продовжують утримувати території в Афганістані, Лівії, Синаї та Західній Африці.

До слова, 5 лютого глава Центрального командування США генерал Джозеф Вотел заявив, що під контролем «Ісламської держави» в Сирії залишилося до 1,5 тисячі бойовиків.

Нагадаємо, 14 січня Дональд Трамп підтвердив, що процес виведення американського збройного контингенту із Сирії офіційно розпочався.

Нагадаємо, 12 січня у Пентагоні заявили, що поки не розпочали переміщення підрозділів військового контингенту з Сирії, зараз йдеться лише про проведення «логістичних заходів» задля майбутнього організованого виведення американських військових з цієї близькосхідної країни.

Також у Пентагоні вважають, що процес виведення військ із Сирії триватиме не менше року.

Джерело: Інтерфакс-Україна