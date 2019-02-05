У США назвали чисельність бойовиків ІДІЛ у Сирії



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Бойовики «Ісламської держави» у Сирії

Під контролем ІДІЛ у Сирії залишилося менш як 20 квадратних миль

Під контролем «Ісламської держави» в Сирії залишилося до 1,5 тисячі бойовиків. Про це заявив у вівторок, 5 лютого, глава Центрального командування США генерал Джозеф Вотел на слуханнях у Сенаті.

«Є близько 1000-1500 бойовиків на цій невеликій території наразі», - сказав він.

На прохання прокоментувати повідомлення про присутність близько 20-30 тисяч бойовиків у рядах ІДІЛ він відповів, що вони розкидані по всій країні.

За словами генерала, під контролем ІДІЛ у Сирії залишилося менш як 20 квадратних миль.

«Територія площею 34 тисячі квадратних миль (88 тисяч квадратних кілометрів), яку вони колись контролювали, тепер зменшилася до менш ніж 20 квадратних миль (близько 52 квадратних кілометрів)», - сказав Вотел.

Крім того, Вотел заявив, що вірить у те, що ці території будуть звільнені до виходу військових США з Сирії.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-учасниць Всесвітньої коаліції у боротьбі з «Ісламською державою», яке відбудеться у Вашингтоні.