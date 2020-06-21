Трамп віддав розпорядження знизити темпи тестування на Covid-19
Коронавірус діагностовано у 2 330 578 людей в США
Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження знизити темпи тестування на Covid-19 в США.
Про це повідомляє CNN.
«Коли робиш багато тестів, то отримуєш більше позитивних результатів. Тому я сказав підлеглим, щоб знизили кількість тестів. Вони тестували постійно. Ми перевіряли навіть людей, які не розуміли, що відбувається».
Станом на 5:00 21 червня в США проведено 28 мільйонів тестів на коронавірус (одній людині тест можуть робити декілька разів).
Covid-19 діагностовано у 2 330 578 людей в США.
Як відомо, вакцина від коронавірусу ймовірно готова: у Європі вже замовили 400 млн доз.
Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін’єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.
У п’ятницю, 5 червня, президент США Дональд Трамп також заявив, що країна пройшла пандемію коронавірусу.
До слова, чотири країни ЄС об’єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу
Як повідомлялося, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.