Трамп віддав розпорядження знизити темпи тестування на Covid-19



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«Коли робиш багато тестів, то отримуєш більше позитивних результатів» - Трамп

Коронавірус діагностовано у 2 330 578 людей в США

Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження знизити темпи тестування на Covid-19 в США.

Про це повідомляє CNN.

«Коли робиш багато тестів, то отримуєш більше позитивних результатів. Тому я сказав підлеглим, щоб знизили кількість тестів. Вони тестували постійно. Ми перевіряли навіть людей, які не розуміли, що відбувається».

Станом на 5:00 21 червня в США проведено 28 мільйонів тестів на коронавірус (одній людині тест можуть робити декілька разів).

Covid-19 діагностовано у 2 330 578 людей в США.

Як відомо, вакцина від коронавірусу ймовірно готова: у Європі вже замовили 400 млн доз.

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін’єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

У п’ятницю, 5 червня, президент США Дональд Трамп також заявив, що країна пройшла пандемію коронавірусу.

До слова, чотири країни ЄС об’єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

Як повідомлялося, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.

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