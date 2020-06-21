  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп віддав розпорядження знизити темпи тестування на Covid-19

    • Розсилка
    &laquo;Коли робиш багато тестів, то отримуєш більше позитивних результатів&raquo; - Трамп - Трамп віддав розпорядження знизити темпи тестування на Covid-19
    «Коли робиш багато тестів, то отримуєш більше позитивних результатів» - Трамп

    Коронавірус діагностовано у 2 330 578 людей в США

    Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження знизити темпи тестування на Covid-19 в США.

    Про це повідомляє CNN.

    «Коли робиш багато тестів, то отримуєш більше позитивних результатів. Тому я сказав підлеглим, щоб знизили кількість тестів. Вони тестували постійно. Ми перевіряли навіть людей, які не розуміли, що відбувається».

    Станом на 5:00 21 червня в США проведено 28 мільйонів тестів на коронавірус (одній людині тест можуть робити декілька разів).

    Covid-19 діагностовано у 2 330 578 людей в США.

    Як відомо, вакцина від коронавірусу ймовірно готова: у Європі вже замовили 400 млн доз.

    Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін’єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

    У п’ятницю, 5 червня, президент США Дональд Трамп також заявив, що країна пройшла пандемію коронавірусу.

    До слова, чотири країни ЄС об’єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

    Як повідомлялося, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.

    Читайте також:
    У співробітників передвиборчого штабу Трампа виявили коронавірус
    США Дональд Трамп коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ