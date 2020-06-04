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    У світі

    Чотири країни ЄС об'єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

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    <p><span>Мета об&rsquo;єднання полягає в тому, аби налагодити виробництво вакцин від Covid-19 на європейській території</span><o:p></o:p></p> - Чотири країни ЄС об'єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

    Мета об’єднання полягає в тому, аби налагодити виробництво вакцин від Covid-19 на європейській території

    Наразі чотири країни ЄС «досліджують різні багатообіцяючі ініціативи і ведуть обговорення з фармацевтичними компаніями»

    Німеччина, Італія, Франція та Нідерланди вирішили об'єднати зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу Covid-19 на території Європейського Союзу.

    Про це йдеться у пресрелізі міністерства охорони здоров’я, добробуту й спорту Нідерландів.

    «Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди об'єднують зусилля у перемовинах із розробниками й виробниками потенційних вакцин від коронавірусу», – зазначається в повідомленні.

    У відомстві додали, що наразі чотири європейські країни «досліджують різні багатообіцяючі ініціативи і ведуть обговорення з фармацевтичними компаніями».

    Зазначається, що мета об’єднання полягає в тому, аби налагодити виробництво вакцин від Covid-19 на європейській території для громадян ЄС, а також забезпечити ними країни з низьким рівнем доходу, зокрема, в Африці.

    Як відомо, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.

    Між іншим, у МОЗ заявили, що  Україна не розроблятиме власну вакцину від коронавірусу.

    Також імунолог назвав небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.

    Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25411
    • Хворіють
      13622
    • Одужали
      11042
    • Померли
      747

    Нагадаємо, також в Ізраїлі успішно протестували вакцину проти коронавірусу. Якщо дослідження пройде за планом, то вакцина проти коронавірусу буде готова через рік або навіть раніше.

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    ЄС здоров'я Німеччина медицина Європа Франція Нідерланди Італія вакцинація коронавірус
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