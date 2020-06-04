Чотири країни ЄС об'єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу



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Мета об’єднання полягає в тому, аби налагодити виробництво вакцин від Covid-19 на європейській території

Наразі чотири країни ЄС «досліджують різні багатообіцяючі ініціативи і ведуть обговорення з фармацевтичними компаніями»

Німеччина, Італія, Франція та Нідерланди вирішили об'єднати зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу Covid-19 на території Європейського Союзу.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства охорони здоров’я, добробуту й спорту Нідерландів.

«Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди об'єднують зусилля у перемовинах із розробниками й виробниками потенційних вакцин від коронавірусу», – зазначається в повідомленні.

У відомстві додали, що наразі чотири європейські країни «досліджують різні багатообіцяючі ініціативи і ведуть обговорення з фармацевтичними компаніями».

Зазначається, що мета об’єднання полягає в тому, аби налагодити виробництво вакцин від Covid-19 на європейській території для громадян ЄС, а також забезпечити ними країни з низьким рівнем доходу, зокрема, в Африці.

Як відомо, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.

Між іншим, у МОЗ заявили, що Україна не розроблятиме власну вакцину від коронавірусу.

Також імунолог назвав небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

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Нагадаємо, також в Ізраїлі успішно протестували вакцину проти коронавірусу. Якщо дослідження пройде за планом, то вакцина проти коронавірусу буде готова через рік або навіть раніше.