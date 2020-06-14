Вакцина від коронавірусу ймовірно готова: у Європі вже замовили 400 млн доз



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Вакцина від коронавірусу ймовірно готова

Ефективність вакцини має підтвердити останній етап випробувань — клінічні дослідження за участі добровольців

Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт з компанією АstraZeneca на поставку 400 мільйон доз вакцини від коронавірусної хвороби, яку розробили із Оксфордським університетом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца. Крім того, про угоду повідомила пресслужба фармкомпанії.

«Разом з міністрами охорони здоров’я Німеччини, Франції та Нідерландів після запуску вакцинного альянсу ми підписали контракт на поставку до 400 мільйонів доз вакцини, призначених для всього населення Європи», — написав глава МОЗ Італії.

Компанія АstraZeneca спільно з Оксфордським університетом розробила вакцину й продовжує працювати над нею, наразі кілька етапів експериментів вже продемонстрували успіх, тому очікують, що випробовування закінчиться восени.

За словами Сперанци, ця угода — це «багатонадійний перший крок» для Італії та Європи.

«Вакцина — єдине остаточне рішення проти COVID-19. Це загальне суспільне благо, право кожного, а не привілей кількох», — зазначив він.

Ефективність вакцини має підтвердити останній етап випробувань — клінічні дослідження за участі добровольців.