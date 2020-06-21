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    Здоров'я

    Covid-19 прогресує: на Буковині знову виявили велику кількість інфікованих

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    На Буковині знову виявили велику кількість інфікованих коронавірусом - Covid-19 прогресує: на Буковині знову виявили велику кількість інфікованих
    На Буковині знову виявили велику кількість інфікованих коронавірусом

    Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4324 особи

    У Чернівецькій області сьогодні медики отримали лабораторні підтвердження ще 56 випадків зараження коронавірусом.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Сьогодні лабораторний центр опрацював усього 398 зразків.

    Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4324 особи.

    Водночас, за словами посадовця, 29 буковинців сьогодні здолали Covid-19, вони отримали негативний результат тестів.

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксована у Львівській області – 139 випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      35825
    • Хворіють
      18425
    • Одужали
      16406
    • Померли
      994

    Нагадаємо, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19). Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

    Чернівецька область Facebook карантин коронавірус
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