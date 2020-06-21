Covid-19 прогресує: на Буковині знову виявили велику кількість інфікованих
Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4324 особиУ Чернівецькій області сьогодні медики отримали лабораторні підтвердження ще 56 випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Сьогодні лабораторний центр опрацював усього 398 зразків.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4324 особи.
Водночас, за словами посадовця, 29 буковинців сьогодні здолали Covid-19, вони отримали негативний результат тестів.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксована у Львівській області – 139 випадків.
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Всього35825
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Хворіють18425
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Одужали16406
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Померли994
Нагадаємо, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19). Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.