Трамп заявив, що США пройшли пандемію коронавірусу



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Президент США Дональд Трамп

Президент США висловив думку, що економіка країни відновлюватиметься швидше, якщо окремі штати санкціонують повернення до роботи

У п'ятницю, 5 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що країна пройшла пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Таку заяву Трамп зробив після зростання показників зайнятості щодо нових робочих місць.

«Ми мали найбільшу економіку в історії світу. І ця сила дозволяє нам пройти через цю жахливу пандемію, значною мірою через те, що, гадаю, ми чинимо дуже добре. Ми ухвалили кожне рішення правильно», - сказав Трамп.

Президент США також висловив думку, що економіка країни відновлюватиметься швидше, якщо окремі штати санкціонують повернення до роботи.

Раніше 5 червня міністерство праці США повідомило про появу в країні у травні 2,5 млн робочих місць і зниження рівня безробіття до 13,3% після зменшення числа робочих місць у попередні місяці через пандемію коронавірусу.

За даними університету Джонса Гопкінса, число інфікованих Covid-19 у США сягнуло 1 мільйона 877 тисяч, понад 108 тисяч осіб померли.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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До слова, в Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж 4 червня (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.