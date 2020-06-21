У Сан-Франциско під час протестів знесли три пам'ятника



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У Сан-Франциско під час протестів знесли пам'ятник автору гімну США

Знесення пам'ятників історичним діячам у США почалося на тлі протестів проти расизму

Учасники акцій протестів проти расової дискримінації знесли три пам'ятника в Сан-Франциско, один з яких належав автору тексту гімну США Френсісу Скотту Кі.

Про це повідомляє NBC Bay Area.

Як стало відомо, ще від рук демонстрантів постраждали пам'ятники 18-го президента США Улісса Гранта і місіонера Хуніперо Серра.

#BREAKING: Demonstrators topple statues in San Francisco's Golden Gate Park. @hurd_hurd will have details on our News at 11. https://t.co/RvmlMqu73s pic.twitter.com/iUZE28AvdD — NBC Bay Area (@nbcbayarea) June 20, 2020

За інформацією поліції, біля місця, де був знесений пам'ятник Гранту, зібралося близько 400 осіб, але зіткнень між протестувальниками і поліцейськими не спостерігалося, повідомляє телеканал.

Знесення пам'ятників історичним діячам у США почалося на тлі протестів проти расизму після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні.

Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.