У Сан-Франциско під час протестів знесли три пам'ятника

Знесення пам'ятників історичним діячам у США почалося на тлі протестів проти расизму

Учасники акцій протестів проти расової дискримінації знесли три пам'ятника в Сан-Франциско, один з яких належав автору тексту гімну США Френсісу Скотту Кі.

Про це повідомляє NBC Bay Area.

Як стало відомо, ще від рук демонстрантів постраждали пам'ятники 18-го президента США Улісса Гранта і місіонера Хуніперо Серра.

#BREAKING: Demonstrators topple statues in San Francisco's Golden Gate Park. @hurd_hurd will have details on our News at 11. https://t.co/RvmlMqu73s pic.twitter.com/iUZE28AvdD