  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Катерина Качан
рус
    Думки вголос

    Китайські ЗМІ повторюють за російською пропагандою

    Російські ракети потрапили в одеську багатоповерхівку - Китайські ЗМІ повторюють за російською пропагандою
    Російські ракети потрапили в одеську багатоповерхівку
    фото з відкритих джерел

    Моніторинг китайських медіа

    У Китаї цитують російські ЗМІ, коли пишуть про обстріл Одеси. Для них це знищення складів зброї ракетами.

    1. Бойові дії

    CDC: Джонсон: Росія може перемогти в російсько-українському конфлікті.

    ThePaper: Україна каже, що росіяни запустили ракети по Одесі, загинуло 8 осіб.

    CDC: Міноборони оборони Росії щодо 2-го етапу спецоперації: повний контроль над Донбасом та півдня України.

    CDC: Міноборони Росії: Росія знищила велику кількість європейської та американської зброї та арсеналів, які зберігаються в Одесі.

    Huanqiu: Українські військові вразили російський безпілотник зенітною ракетою, наданою Великобританією, заявивши, що це «подарунок» королеві Англії.

    Huanqiu: Україна каже, що російські крилаті ракети пролетіли над південною українською атомною електростанцією.

    2. Санкції РФ

    Huanqiu: через санкції велика кількість російських торгових суден заблокували порти Франції. Щоб звільнити місце для інших кораблів, докерам доводиться часто переміщувати кораблі, що коштує майже 50 000 євро.

    Guancha: ЄС пом’якшив свою позицію, заявивши, що російський указ про вимогу оплати енергоносіїв в рублях здається можливим. Режим санкцій не забороняє компаніям відкривати рахунок в Газпромбанку.

    Huanqiu: Туреччина закрила повітряний простір для російської військової та цивільної авіації, яка виконує рейси до Сирії.

    Guancha: США можуть відмовитися від надання послуг GPS для російських авіакомпаній. Росія знайшла технічне рішення для заміни на ГЛОНАСС, яке може приймати навігаційні сигнали китайської Baidu.

    3. Інтерв'ю Зеленського у метро

    Guancha: «Вторгнення Росії в Україну – це лише початок. Після цього вони хочуть окупувати інші країни». У своїй промові Зеленський перебільшував у загрозливому тоні.

    Phoenix: Зеленський: «Відмова НАТО від України була серйозною помилкою, і деякі європейські члени НАТО недооцінили Україну. Однак солідарність і сила у відповідь на російське вторгнення допомогли змінити ставлення НАТО. Я дуже сподіваюся, що азіатські країни також змінять своє ставлення до України». Зеленський вважає, що ці країни ближче до Росії через зв’язки з Радянським Союзом, оскільки Росія була його державою-наступницею.

    CNS: Зеленський: Україна вийде з переговорів у разі знищення маріупольських бійців.

    4. Озброєння України

    Huanqiu: Канада надала нову військову допомогу українській армії – 4 гаубиці M777. Після того, як були розкриті подробиці цієї допомоги, багато користувачів канадського Інтернета розлютилися: «Українська війна дала канадцям зрозуміти, наскільки слабка наша військова техніка».

    Huanqiu: Шольц пояснив, чому відмовився відправляти в Україну важке озброєння, зазначивши, що спроба уникнути прямого військового конфлікту між НАТО і Росією зараз є першочерговим завданням.

    5. Підтримка України

    ZaoBao: Міністр закордонних справ Тайваню провів відеодзвінок з Кличком, оголосивши про допомогу в розмірі 8 млн дол.

    ZaoBao: Представники ООН стверджують, що злочини, які розслідуються за нібито причетність російських солдатів до України, включають страту цивільних осіб та знищення цивільної інфраструктури.

    6. Візити Гутерріша та Блінкена

    Huanqiu: Гутерріш зустрінеться з Ердоганом в Анкарі 25/04

    Guancha: Гутерріш заявив, що наступного тижня відвідає Росію та Україну. Зеленський: «Спочатку до Росії, а потім доУкраїни – абсолютно неправильне рішення. Цей наказ не є ні справедливим, ні логічним».

    Guancha: Зеленський повідомив, що Блінкен і Остін відвідають Київ 24/04: «Вони не повинні приїздити з порожніми руками... Ми хочемо бачити конкретні речі та конкретну зброю». Пентагон та Білий дім відмовилися підтвердити візит.

    7. Анти-США і НАТО

    Phoenix: Захарова: Персонал НАТО залучений до керівництва українськими військовими операціями.

    Phoenix: На полі бою Росія та Україна йдуть рука об руку, але з глобальної точки зору російсько-українська війна є лише частиною геостратегічної великої шахової партії США. США продовжують війну стримування проти Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

    Джерело: блог Катерини Качан

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗМІ США НАТО санкції Канада пропаганда війна Китай обстріл Україна Пентагон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Віталій Кулик
    Віталій Кулик

    Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Китайські ЗМІ повторюють за російською пропагандою