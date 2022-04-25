Китайські ЗМІ повторюють за російською пропагандою
Моніторинг китайських медіа
У Китаї цитують російські ЗМІ, коли пишуть про обстріл Одеси. Для них це знищення складів зброї ракетами.
1. Бойові дії
CDC: Джонсон: Росія може перемогти в російсько-українському конфлікті.
ThePaper: Україна каже, що росіяни запустили ракети по Одесі, загинуло 8 осіб.
CDC: Міноборони оборони Росії щодо 2-го етапу спецоперації: повний контроль над Донбасом та півдня України.
CDC: Міноборони Росії: Росія знищила велику кількість європейської та американської зброї та арсеналів, які зберігаються в Одесі.
Huanqiu: Українські військові вразили російський безпілотник зенітною ракетою, наданою Великобританією, заявивши, що це «подарунок» королеві Англії.
Huanqiu: Україна каже, що російські крилаті ракети пролетіли над південною українською атомною електростанцією.
2. Санкції РФ
Huanqiu: через санкції велика кількість російських торгових суден заблокували порти Франції. Щоб звільнити місце для інших кораблів, докерам доводиться часто переміщувати кораблі, що коштує майже 50 000 євро.
Guancha: ЄС пом’якшив свою позицію, заявивши, що російський указ про вимогу оплати енергоносіїв в рублях здається можливим. Режим санкцій не забороняє компаніям відкривати рахунок в Газпромбанку.
Huanqiu: Туреччина закрила повітряний простір для російської військової та цивільної авіації, яка виконує рейси до Сирії.
Guancha: США можуть відмовитися від надання послуг GPS для російських авіакомпаній. Росія знайшла технічне рішення для заміни на ГЛОНАСС, яке може приймати навігаційні сигнали китайської Baidu.
3. Інтерв'ю Зеленського у метро
Guancha: «Вторгнення Росії в Україну – це лише початок. Після цього вони хочуть окупувати інші країни». У своїй промові Зеленський перебільшував у загрозливому тоні.
Phoenix: Зеленський: «Відмова НАТО від України була серйозною помилкою, і деякі європейські члени НАТО недооцінили Україну. Однак солідарність і сила у відповідь на російське вторгнення допомогли змінити ставлення НАТО. Я дуже сподіваюся, що азіатські країни також змінять своє ставлення до України». Зеленський вважає, що ці країни ближче до Росії через зв’язки з Радянським Союзом, оскільки Росія була його державою-наступницею.
CNS: Зеленський: Україна вийде з переговорів у разі знищення маріупольських бійців.
4. Озброєння України
Huanqiu: Канада надала нову військову допомогу українській армії – 4 гаубиці M777. Після того, як були розкриті подробиці цієї допомоги, багато користувачів канадського Інтернета розлютилися: «Українська війна дала канадцям зрозуміти, наскільки слабка наша військова техніка».
Huanqiu: Шольц пояснив, чому відмовився відправляти в Україну важке озброєння, зазначивши, що спроба уникнути прямого військового конфлікту між НАТО і Росією зараз є першочерговим завданням.
5. Підтримка України
ZaoBao: Міністр закордонних справ Тайваню провів відеодзвінок з Кличком, оголосивши про допомогу в розмірі 8 млн дол.
ZaoBao: Представники ООН стверджують, що злочини, які розслідуються за нібито причетність російських солдатів до України, включають страту цивільних осіб та знищення цивільної інфраструктури.
6. Візити Гутерріша та Блінкена
Huanqiu: Гутерріш зустрінеться з Ердоганом в Анкарі 25/04
Guancha: Гутерріш заявив, що наступного тижня відвідає Росію та Україну. Зеленський: «Спочатку до Росії, а потім доУкраїни – абсолютно неправильне рішення. Цей наказ не є ні справедливим, ні логічним».
Guancha: Зеленський повідомив, що Блінкен і Остін відвідають Київ 24/04: «Вони не повинні приїздити з порожніми руками... Ми хочемо бачити конкретні речі та конкретну зброю». Пентагон та Білий дім відмовилися підтвердити візит.
7. Анти-США і НАТО
Phoenix: Захарова: Персонал НАТО залучений до керівництва українськими військовими операціями.
Phoenix: На полі бою Росія та Україна йдуть рука об руку, але з глобальної точки зору російсько-українська війна є лише частиною геостратегічної великої шахової партії США. США продовжують війну стримування проти Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Джерело: блог Катерини Качан