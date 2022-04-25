Китайські ЗМІ повторюють за російською пропагандою

Моніторинг китайських медіа

У Китаї цитують російські ЗМІ, коли пишуть про обстріл Одеси. Для них це знищення складів зброї ракетами.

1. Бойові дії

CDC: Джонсон: Росія може перемогти в російсько-українському конфлікті.

ThePaper: Україна каже, що росіяни запустили ракети по Одесі, загинуло 8 осіб.

CDC: Міноборони оборони Росії щодо 2-го етапу спецоперації: повний контроль над Донбасом та півдня України.

CDC: Міноборони Росії: Росія знищила велику кількість європейської та американської зброї та арсеналів, які зберігаються в Одесі.

Huanqiu: Українські військові вразили російський безпілотник зенітною ракетою, наданою Великобританією, заявивши, що це «подарунок» королеві Англії.

Huanqiu: Україна каже, що російські крилаті ракети пролетіли над південною українською атомною електростанцією.

2. Санкції РФ

Huanqiu: через санкції велика кількість російських торгових суден заблокували порти Франції. Щоб звільнити місце для інших кораблів, докерам доводиться часто переміщувати кораблі, що коштує майже 50 000 євро.

Guancha: ЄС пом’якшив свою позицію, заявивши, що російський указ про вимогу оплати енергоносіїв в рублях здається можливим. Режим санкцій не забороняє компаніям відкривати рахунок в Газпромбанку.

Huanqiu: Туреччина закрила повітряний простір для російської військової та цивільної авіації, яка виконує рейси до Сирії.

Guancha: США можуть відмовитися від надання послуг GPS для російських авіакомпаній. Росія знайшла технічне рішення для заміни на ГЛОНАСС, яке може приймати навігаційні сигнали китайської Baidu.

3. Інтерв'ю Зеленського у метро

Guancha: «Вторгнення Росії в Україну – це лише початок. Після цього вони хочуть окупувати інші країни». У своїй промові Зеленський перебільшував у загрозливому тоні.

Phoenix: Зеленський: «Відмова НАТО від України була серйозною помилкою, і деякі європейські члени НАТО недооцінили Україну. Однак солідарність і сила у відповідь на російське вторгнення допомогли змінити ставлення НАТО. Я дуже сподіваюся, що азіатські країни також змінять своє ставлення до України». Зеленський вважає, що ці країни ближче до Росії через зв’язки з Радянським Союзом, оскільки Росія була його державою-наступницею.

CNS: Зеленський: Україна вийде з переговорів у разі знищення маріупольських бійців.

4. Озброєння України

Huanqiu: Канада надала нову військову допомогу українській армії – 4 гаубиці M777. Після того, як були розкриті подробиці цієї допомоги, багато користувачів канадського Інтернета розлютилися: «Українська війна дала канадцям зрозуміти, наскільки слабка наша військова техніка».

Huanqiu: Шольц пояснив, чому відмовився відправляти в Україну важке озброєння, зазначивши, що спроба уникнути прямого військового конфлікту між НАТО і Росією зараз є першочерговим завданням.

5. Підтримка України

ZaoBao: Міністр закордонних справ Тайваню провів відеодзвінок з Кличком, оголосивши про допомогу в розмірі 8 млн дол.

ZaoBao: Представники ООН стверджують, що злочини, які розслідуються за нібито причетність російських солдатів до України, включають страту цивільних осіб та знищення цивільної інфраструктури.

6. Візити Гутерріша та Блінкена

Huanqiu: Гутерріш зустрінеться з Ердоганом в Анкарі 25/04

Guancha: Гутерріш заявив, що наступного тижня відвідає Росію та Україну. Зеленський: «Спочатку до Росії, а потім доУкраїни – абсолютно неправильне рішення. Цей наказ не є ні справедливим, ні логічним».

Guancha: Зеленський повідомив, що Блінкен і Остін відвідають Київ 24/04: «Вони не повинні приїздити з порожніми руками... Ми хочемо бачити конкретні речі та конкретну зброю». Пентагон та Білий дім відмовилися підтвердити візит.

7. Анти-США і НАТО

Phoenix: Захарова: Персонал НАТО залучений до керівництва українськими військовими операціями.

Phoenix: На полі бою Росія та Україна йдуть рука об руку, але з глобальної точки зору російсько-українська війна є лише частиною геостратегічної великої шахової партії США. США продовжують війну стримування проти Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Джерело: блог Катерини Качан

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