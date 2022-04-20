Китай запустив новий залізничний маршрут в обхід Росії

Китай запустив залізничний маршрут до ФРН в обхід території Росії

Маршрут проходить через території Казахстану, Азербайджану, Румунії, Угорщини, Словаччини та Чехії

Китай запустив залізничний маршрут, яким поїзди зможуть в обхід Росії доїхати до німецького міста Мангейм. Про це пише Сhina.org.

Як повідомляється, цей маршрут проходить через території Казахстану, Азербайджану, Румунії, Угорщини, Словаччини та Чехії, перетинаючи Каспійське та Чорне моря за допомогою комбінованих залізничних та морських перевезень.

13 квітня з міста Сіань по ньому було відправлено перший поїзд, навантажений спортивними товарами.

Новий шлях охоплює країни та регіони, через які поїзди Китай-Європа раніше ходили рідко. Як заявили представники сіаньської компанії міжнародної логістики «Жуйан», із запуском нового шляху ефективність перевезень збільшиться, а витрати на них будуть зменшені.

«Цей маршрут надає нашим компаніям можливість налагодити експорт у ситуації, що склалася», – зазначили в організації.

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