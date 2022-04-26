Найбільший туроператор Європи вимагає від готелів Туреччини виганяти росіян

Під обмеження потрапляють навіть росіяни, які вже встигли вселитися в номери

Компанія TUI закликала турецькі готелі виселити навіть тих росіян, які раніше забронювали номери

Готелі Туреччини цьогоріч можуть скасувати броню всіх туристів із Росії. Відповідну вимогу у зв'язку із санкціями проти Росії за її варварську війну проти України надіслав турецьким готелям представник найбільшого європейського туроператора TUI Tantur. Про це пише газета Turizm Gazetesi.

Пояснюється це тим, що туристичні компанії, які відправляють європейських туристів до Туреччини, поставили ультиматум, щоб у готелях, де проживатимуть їхні клієнти, не було росіян.

Під обмеження потрапляють навіть росіяни, які вже встигли вселитися в номери. Їх, на думку туроператора, потрібно виселити. Крім того, мандрівники з Європи вимагають від готелів припинити працювати з росіянами.

«Мета цього листа – повідомити вам, що всі операції Tantur у Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita Holdings Limited припинені. Дія контракту припинена відповідно до статті дев'яти контрактів, підписаних між готелем і Tantur», – йдеться у листі.

TUI уточнив, що вимога має бути виконана до 31 травня, проте потім 20 числа щомісяця норма може продовжуватися на кожні 30 днів.

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська розповіла, чому росіяни перетворюються на маньяків.