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ЦАХАЛ розішле повістки студентам ультраортодоксальних семінарій

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ЦАХАЛ розішле повістки студентам ультраортодоксальних семінарій
Ізраїльська армія планує надіслати 54 тис. повісток ультраортодоксальним студентам
фото з відкритих джерел

У 2026 році ЦАХАЛ планує залучити до армії 4800 представників цієї релігійної спільноти

Армія оборони Ізраїлю оголосила про намір розіслати близько 54 тис. повісток студентам ультраортодоксальних юдейських семінарій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та Jerusalem Post.

Більшість із майбутніх призовників – харедими віком близько 26 років. У 2026 році ЦАХАЛ планує залучити до армії 4800 представників цієї релігійної спільноти, що на 3000 більше, ніж у попередні роки.

Паралельно військове командування закликає посилити заходи проти ухилянтів. За словами представників армії, вже зараз у в’язницях є 250-300 місць для осіб, які ігнорують повістки, і ці потужності готові збільшити. Також планується створення окремої роти поліції, яка займатиметься затриманням ухилянтів.

ЦАХАЛ ініціює також нові методи виявлення порушників: якщо раніше перевірки здійснювалися переважно у районах проживання харедимів або бедуїнів, то тепер вони можуть відбуватися в аеропортах чи інших громадських місцях, де можуть з’явитися призовники.

За оцінками Jerusalem Post, з 14 тис. потенційних ухилянтів третина вже на межі арешту. У наступні місяці кількість таких осіб може зрости до 35 тис. – переважно через початок масштабного призову серед ультраортодоксів.

Ця ініціатива викликала спротив з боку двох ультраортодоксальних партій, які входять до коаліції прем’єра Беньяміна Нетаньягу. Їхні представники вважають, що служба поруч зі світськими ізраїльтянами, зокрема жінками, може загрожувати релігійній ідентичності харедимів.

ЦАХАЛ на це відповів обіцянкою створити для ультраортодоксів окремі умови, які відповідатимуть їхньому способу життя, а також розробити програми інтеграції. Надсилання повісток планується розпочати вже в липні.

В Ізраїлі військова служба є обов’язковою з 18 років для більшості єврейських громадян і триває від 24 до 32 місяців. Представники арабської меншини, яка становить 21% населення країни, зазвичай не підлягають обов’язковій службі, але частина з них служить добровільно.

Нагадаємо, у 2024 році Верховний суд Ізраїлю скасував звільнення від армії для студентів релігійних семінарій. Тоді планували призвати 24 тис. осіб, однак фактична явка виявилася низькою, що спричинило масштабні акції протесту.

Раніше ми писали, що Державний департамент Сполучених Штатів погодив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб і супутньої підтримки на загальну суму $510 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Агентство оборонного співробітництва США.

У заяві йдеться про продаж 3845 комплектів систем наведення для протибункерних авіаційних бомб BLU-109 та 3280 комплектів наведення для бомб MK 82. «Запропонований продаж посилить можливості Ізраїля протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращуючи його здатність захищати свої кордони, життєво важливу інфраструктуру та населені пункти», – йдеться у заяві агентства.

Теги: призов до армії армія Ізраїль

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