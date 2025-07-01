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США передадуть Ізраїлю системи наведення для авіабомб на понад $500 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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США передадуть Ізраїлю системи наведення для авіабомб на понад $500 млн
Озброєння має допомогти Ізраїлю протистояти поточним і майбутнім загрозам
фото: Staff Sgt. Jessica Kochman

Єрусалим отримає 3845 комплектів систем наведення для протибункерних авіаційних бомб

Державний департамент Сполучених Штатів погодив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб і супутньої підтримки на загальну суму $510 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Агентство оборонного співробітництва США.

У заяві йдеться про продаж 3845 комплектів систем наведення для протибункерних авіаційних бомб BLU-109 та 3280 комплектів наведення для бомб MK 82. «Запропонований продаж посилить можливості Ізраїля протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращуючи його здатність захищати свої кордони, життєво важливу інфраструктуру та населені пункти», – йдеться у заяві агентства.

Також угода охоплює інженерні, логістичні та технічні послуги уряду США і підрядників, а також інші пов’язані елементи логістики і підтримки програми.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект обладнання, що перетворює прості авіабомби у всепогодні керовані боєприпаси. Обладнання включає систему наведення на базі інерційної навігації та GPS. Модифікований комплект JDAM-ER також має складане крило, що перетворює бомби на крилаті бомби.

Нагадаємо, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що Іран більше не є державою, що становить ядерну загрозу, після серії ударів Ізраїлю та США по його ядерній програмі.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки. Згодом Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

До слова, Іран офіційно звернувся до ООН із вимогою визнати Ізраїль та США ініціаторами «акту агресії», коли ситуація між Тегераном та Єрусалимом загострилась 13 червня. Він просить Раду безпеки не лише визнати провідні країни винними, а й зобов’язати їх виплатити компенсації та репарації за завдані збитки. У листі також йдеться, що такі дії мають продемонструвати принципи неприпустимості агресії та зберегти довіру до міжнародного права.

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Теги: Ізраїль США зброя

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