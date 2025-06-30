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Обстріл Одеси та Харківщини: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обстріл Одеси та Харківщини: головне за ніч
Головні новини ночі проти 30 червня
фото з відкритих джерел

Наслідки обстрілу Одещини уточнюються

Ворог вчергове атакував Харківщину та Одесу цієї ночі,  Іран закликає ООН визнати Ізраїль та США винними в 12‑денній війні, в Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа, США перехопили розмову іранських чиновників про незначні наслідки ударів, у Пакистані через стихію загинули десятки людей.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 30 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Одесу

Цієї ночі ворог завдав ударів по Одесі ударними дронами. 

Повідомляється, що з вечора 29 червня у регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Згодом мережею поширилась інформація, що ворог вдарив по місту дронами.

Також за повідомленням місцевих пабліків, у місті спалахнула масшабна пожежа. У мережі повідомляються, що над містом здійнявся величезний стовп диму після влучань

Станом на 05:40 Одеська ОВА та міський голова не коментували обстріл.

Обстріл Харківщини

Цієї ночі російські терористи атакували Харківщину. У селі Пісочин внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО. Також Синєгубов повідомив, що на території СТО сталась пожежа.

У селі Куротне, що в Чугуївському районі внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Там також спалахнула пожежа.

У місті Дергачі внаслідок «прильоту» ворожого БпЛА пошкоджено будівлю, а також виникла пожежа.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що четверо людей звернулися за допомогою медиків після удару російського безпілотника по селищу Пісочин.

Іран закликає ООН визнати Ізраїль та США винними в 12‑денній війні

Іран офіційно звернувся до ООН із вимогою визнати Ізраїль та США ініціаторами «акту агресії», коли ситуація між Тегераном та Єрусалимом загострилась 13 червня.

Він просить Раду Безпеки не лише визнати провідні країни винними, а й зобов’язати їх виплатити компенсації та репарації за завдані збитки.

У листі також йдеться, що такі дії мають продемонструвати принципи неприпустимості агресії та зберегти довіру до міжнародного права.

У Пакистані через стихію загинули десятки людей

У Пакистані щонайменше 45 людей загинули внаслідок сильних мусонних дощів і повеней, які обрушилися на країну.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, стихія призвела до численних трагедій у різних провінціях, спричинивши руйнування житлових будинків, зсуви та обвали дахів.

Найбільше жертв зафіксовано у провінції Хайбер-Пахтунхва – там загинули щонайменше 21 особа, зокрема, й діти. У Сватській долині було зруйновано кілька будинків, під уламками яких загинули цілі родини.

У провінції Пенджаб загинуло щонайменше 13 людей, більшість з яких стали жертвами обвалу конструкцій та стихійного затоплення. Ще 11 смертей підтверджено в провінціях Сінд і Белуджистан.

Синоптики попереджають, що інтенсивні дощі триватимуть ще принаймні тиждень. У гірських районах можливі обриви доріг та ізоляція населених пунктів.

США перехопили розмову іранських чиновників про незначні наслідки ударів

Американські розвідники перехопили приватну розмову високопосадовців Ірану після недавніх ударів США по їхніх ядерних об'єктах. За даними Washington Post, розмові вони заявляли, що пошкодження виявилися меншими, ніж очікували.

Іранські чиновники висловлювали здивування, чому удар не був таким руйнівним і масштабним.

В адміністрації Трампа відмовилися заперечувати перехоплення самого дзвінка, однак заявили, що висновки іранців непідтверджені і, що вони можуть неправильно оцінювати реальний вплив атаки.

Представники влади наполягають, що ключові об’єкти, такі як установка металоконверсії, були повністю знищені, їх відновлення займе роки.

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Теги: пожежа Ізраїль обстріл Олег Синєгубов ворог перехоплення репарації

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