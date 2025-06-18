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Китай відправляє до Ірану загадкові літаки – The Telegraph

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Китай відправляє до Ірану загадкові літаки – The Telegraph
У планах польоту кінцевим пунктом призначення був Люксембург, але, схоже, літаки КНР мали інші плани
Фото: Flightradar24

Китай відправляє таємничі транспортні літаки до Ірану

Китай після початку ізраїльської операції проти Ірану відправив у напрямку до цієї країни щонайменше три вантажні літаки. Як повідомляє «Главком», про це пише The Telegraph.

Перший борт вилетів 14 червня, інші – наступні два дні. Літаки прямували на захід уздовж північного Китаю, перетинали Казахстан, потім на південь до Узбекистану та Туркменістану, а потім зникали з радарів у міру наближення до Ірану. Кінцевою точкою маршруту щоразу було вказано Люксембург, але лайнери, мабуть, не наближалися до Європи.

Рейси виконували вантажні літаки Boeing 747. Telegraph з посиланням на авіаційних експертів пише, що зазвичай їх використовують для перевезення військової техніки та зброї. Викладач Ексетерського університету Андреа Гізеллі, який спеціалізується на відносинах Китаю з Близьким Сходом та Північною Африкою, вважає, що вантаж «не може не викликати великого інтересу» через очікування, що Китай якось допоможе Ірану.

«Крах нинішнього (іранського, – «Главком») режиму стане серйозним ударом і викличе велику нестабільність на Близькому Сході, зрештою підірвавши економічні та енергетичні інтереси Китаю», – заявив Гізеллі.

Китай та Іран –  стратегічні партнери, вони протистоять «світовому порядку під керівництвом США» та виступають за багатополярний світ, зазначає видання. Іран є одним із ключових постачальників енергоносіїв до Китаю (до 2 млн барелів нафти на день). Крім того, у минулому Пекін постачав Тегерану матеріали для виробництва балістичних ракет, які могли б бути використані для розробки ядерної зброї, пише Telegraph. На початку червня The Washington Post повідомляла, що Іран замовив у Китаю компоненти обсягом «тисячі тонн».

Імовірність того, що Пекін відправляє до Тегерану матеріали військового призначення, низька, але такої можливості виключати не слід, заявила фахівець з Китаю та Близького Сходу в Ізраїльському інституті досліджень національної безпеки Тувія Герінг. Пряма участь в ірано-ізраїльському конфлікті може підірвати будь-які зусилля, які Китай здійснить для стабілізації відносин із США, ключовим союзником Ізраїлю, зазначає газета.

Китай засудив операцію Ізраїлю проти Ірану та висловив стурбованість її «серйозними наслідками». Представник Пекіна на екстреному засіданні Ради безпеки ООН закликав Ізраїль призупинити всі воєнні дії, заявивши, що «нова пожежа в цьому регіоні не потрібна нікому». 

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпін натякнув на послаблення американського впливу на геополітичну ситуацію. За його словами, світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. 

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Теги: Ізраїль Іран Китай літак Люксембург

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