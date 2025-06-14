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ISW прогнозує зміцнення здатності Росії воювати

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ISW прогнозує зміцнення здатності Росії воювати
Зростання світових цін на нафту, спричинене ізраїльськими ударами по Ірану, може значно збільшити доходи Росії від продажу нафти
фото: АР

ISW: Зростання цін на нафту після ударів по Ірану може посилити військові зусилля Росії в Україні

Інститут вивчення війни (ISW) попереджає, що зростання світових цін на нафту, спричинене ізраїльськими ударами по Ірану, може значно збільшити доходи Росії від продажу нафти. Це, своєю чергою, покращить здатність Кремля підтримувати свої військові зусилля в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

За даними ISW, 13 червня ф'ючерсні ціни на сиру нафту марки Brent зросли більш ніж на 5%, досягнувши $74,47 за барель, після повідомлень про ізраїльські удари по Ірану.

Аналітики ISW підкреслюють, що доходи Росії від нафти і газу становили приблизно 30% від загальних федеральних доходів у 2024 році. Це підкреслює критичну роль, яку ці доходи відіграють у фінансуванні державних витрат Росії, включно з військовими.

Раніше ISW оцінювала, що посилення економічних обмежень для Росії дедалі більше перешкоджає її здатності підтримувати тривалі військові зусилля в Україні. Однак тепер ситуація може змінитися.

«Росія може скористатися раптовим зростанням цін на нафту, щоб подолати економічні виклики та фінансувати затяжну війну в Україні, якщо припустити, що ціна на нафту залишатиметься високою (наприклад, понад $60 за барель)», – зазначають в ISW.

Президент Росії Володимир Путін раніше висловлював стурбованість зниженням цін на нафту, припускаючи, що будь-яке зниження ціни на нафту, ймовірно, ризикуватиме дестабілізацією економіки Росії.

Нагадаємо, Іран продовжив серію ударів по території Ізраїлю. У різних містах пролунали вибухи. Зазначається, що іранська ракета влучила в ядерний дослідницький центр у Тель-Авіві. Про це повідомляє Al Mayadeen, передає «Главком».

Крім того, надходять повідомлення про вибухи в районі міжнародного аеропорту Бен-Гуріон – найбільшого аеропорту Ізраїлю.

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Теги: Україна нафта війна Ізраїль росія Іран

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