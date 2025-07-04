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Росія окупувала два села на Харківщині – DeepState

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія окупувала два села на Харківщині – DeepState
Ворог окупував Мілове та Строївку на Харківщині
фото з відкритих джерел

Також ворог просунувся у трьох населених пунктах 

ЗСУ продовжують обороняти Україну від російської окупаційної армії, але, на жаль, окупанти знову просунулися біля низки населених пунктів на Харківщині та Донеччині. Також їм вдалося окупувати два села. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

За даними DeepState, російська армія окупувала село Мілове та Строївка на Харківщині.

Росія окупувала два села на Харківщині – DeepState фото 1
Росія окупувала два села на Харківщині – DeepState фото 2

Також окупанти мали успіхи ще на 3 ділянках. Зокрема, вони просунулися біля Тополів на Харківщині, Федорівки та Піддубному на Донеччині.

Росія окупувала два села на Харківщині – DeepState фото 3
Росія окупувала два села на Харківщині – DeepState фото 4
Росія окупувала два села на Харківщині – DeepState фото 5

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: окупанти армія війна

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