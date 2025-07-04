Росія окупувала два села на Харківщині – DeepState

Також ворог просунувся у трьох населених пунктах

ЗСУ продовжують обороняти Україну від російської окупаційної армії, але, на жаль, окупанти знову просунулися біля низки населених пунктів на Харківщині та Донеччині. Також їм вдалося окупувати два села. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

За даними DeepState, російська армія окупувала село Мілове та Строївка на Харківщині.

Також окупанти мали успіхи ще на 3 ділянках. Зокрема, вони просунулися біля Тополів на Харківщині, Федорівки та Піддубному на Донеччині.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.