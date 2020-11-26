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    У світі

    Туніс скасував обов'язковий карантин для туристів

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    Туніс скасував обов'язкову самоізоляцію для туристів - Туніс скасував обов'язковий карантин для туристів
    Туніс скасував обов'язкову самоізоляцію для туристів

    Раніше іноземці, які приїжджали в Туніську Республіку, повинні були два тижні провести на карантині

    Туристам, які вибирають Туніс і купують путівку у туроператора, більше не доведеться сидіти два тижні на самоізоляції. Про це в середу, 25 листопада, повідомляє РИА Новости з посиланням на компанію – організатора відпочинку Carthage Group.

    Мандрівникам досить надати ваучер, що підтверджує бронювання та оплату організованого туру, і довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус. Аналіз потрібно зробити максимум за три дні до реєстрації на рейс.

    Зазначається, що масковий режим в країні діє в аеропорту, в екскурсійних автобусах, у закритих приміщеннях, наприклад, в магазинах і аптеках. Також потрібно дотримуватися соціальної дистанції.

    Туніс став доступний іноземним туристам завдяки тому, що влада 16 листопада прибрала розподіл інших країн на списки залежно від ситуації з коронавірусом.

    Нагадаємо, що Румунія ввела нові правила для українських туристів.

    До слова, Йорданія відкрила кордони для туристів із 43 країн.

    Теги: іноземці карантин влада Туніс коронавірус
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