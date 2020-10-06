Румунія ввела нові правила для українських туристів



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Влада Румунїї вводить нові правила для іноземців

Українці змушені будуть проходити 14-денний карантин

Національний інститут громадського здоров'я Румунії вніс Україну до списку країн із високим епідеміологічним ризиком, українським мандрівникам після прибуття в країну доведеться пройти 14-денний карантин.

Про це йдеться в списку країн, розміщеному на сайті Національного інституту громадського здоров'я Румунії. Список набуває чинності о 0:00 7 жовтня 2020 року.

Водночас зазначено, що від цього заходу звільнено осіб, які прибувають до Румунії з країн/районів із високим епідеміологічним ризиком, якщо вони залишаються на території країни менше ніж три дні (72 годин) і пред'являють негативний тест на SARS-CoV-2, виконаний максимум за 48 годин до в'їзду на територію країни. Також особи, які прибувають до Румунії з країн/територій із високим епідеміологічним ризиком і перебувають на карантині терміном на 14 днів, можуть залишити карантин після десятого дня, якщо вони пройдуть тест на SARS-CoV-2 на восьмий день карантину, і результат виявиться негативним.

За інформацією ресурсу tripadvisor.mfa.gov.ua Міністерства закордонних справ України, до 15 жовтня 2020 року в Румунії діє режим надзвичайної ситуації, в рамках якого забороняється в'їзд на територію країни через пункти перетину кордону для іноземних громадян, зокрема і громадян України, і осіб без громадянства, однак є низка винятків із цієї заборони щодо певних категорій осіб.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 за останню добу. Станом на 9:00 6 жовтня в Україні всього 234 584 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав. Загалом проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 149 пацієнтів.

Разом з тим до послаблення карантину готова лише Кіровоградщина.