Йорданія відкрила кордони для туристів із 43 країн



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З початком епідемії в Йорданії були введені жорсткі карантинні заходи

Українці також можуть потрапити до Йорданії, але мають певні обмеження та обов'язки

Сьогодні, 8 вересня, Йорданія відкрила кордони для іноземних туристів. В країну також можуть потрапити і українці.

Про це повідомляє Travel off Path.

Національний центр з питань безпеки та кризового управління Йорданії дав дозвіл на відновлення міжнародних рейсів у Міжнародному аеропорту «Королева Алія», починаючи з 8 вересня.

Спочатку відкриття було заплановано на 6 серпня, але його відклали через новий спалах Covid-19.

При цьому Йорданія відкриє кордони не для всіх, а тільки для туристів з 43 країн, які додатково будуть класифіковані на три категорії: червоні, жовті і зелені - в залежності від масштабу спалаху коронавірусу в межах їх власних кордонів.

До переліку «зелених» потрапили 15 країн: Канада, Кіпр, Чехія, Данія, Греція, Гонконг, Угорщина, Литва, Малайзія, Марокко, Польща, Швейцарія, Таїланд, Туреччина і Туніс. Туристи з цих країн повинні будуть по прибуттю в Йорданію пред'явити результати негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до вильоту. По прибуттю вони пройдуть ще один ПЛР-тест. При негативному результаті «зелені» мандрівники звільняються від карантину.

До переліку «жовтих» потрапили 7 країн: Алжир, Австрія, Німеччина, Італія, Мальта, Нідерланди та ОАЕ. Гості з цих країн також повинні будуть двічі пройти тест на коронавірус - перед вильотом і після прильоту. Однак незалежно від результатів аналізів, всі вони будуть відправлені на стаціонарний карантин терміном на сім днів, а потім на домашній карантин ще на сім днів.

Ще 20 країн, в тому числі Україна, потрапили в «червоний» список: Бахрейн, Бельгія, Франція, Ірак, Кувейт, Ліван, Лівія, Оман, Катар, Румунія, Росія, Саудівська Аравія, Іспанія, Велика Британія, Україна, США, Єгипет, Судан, Сирія і Ємен.

Туристи з цих країн також повинні будуть здати тести на коронавірус перед вильотом і після прильоту, і незалежно від результатів тестування будуть відправлені на інституційний карантин терміном на сім днів, а потім на домашній карантин ще на сім днів з відстежуючим браслетом.

Інші вимоги до в'їзду в Йорданію:

Всі мандрівники повинні заповнити онлайн-форму «Декларація про подорож до Йорданії» перед поїздкою.

Всі мандрівники повинні внести передоплату в 56 доларів за проведення тесту на коронавірус після прибуття. Оплата буде проведена під час заповнення «Декларації про поїздку до Йорданії».

Встановити додаток Aman.jo на своєму мобільному пристрої.

Надати докази того, що ви проживали в країні від'їзду не менше 14 днів.

Надати підтвердження туристичної страховки, яка покриває лікування від коронавірусу.

Громадянам України для візиту до Йорданії потрібна віза. Оформити її можна за 2-3 дні в посольстві або ж отримати прямо в аеропорту чи на кордоні. Вартість такої візи - 57 доларів.



Напередодні стало відомо, що Марокко відкриває кордони для туристів. Водночас українців поки не запрошують.

Також нагадаємо, що Грузія змінила правила в'їзду в країну.

Крім того, уряд Угорщини дозволив іноземцям в'їзд до країни з діловою метою.