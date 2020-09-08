Йорданія відкрила кордони для туристів із 43 країн
Українці також можуть потрапити до Йорданії, але мають певні обмеження та обов'язки
Сьогодні, 8 вересня, Йорданія відкрила кордони для іноземних туристів. В країну також можуть потрапити і українці.
Про це повідомляє Travel off Path.
Національний центр з питань безпеки та кризового управління Йорданії дав дозвіл на відновлення міжнародних рейсів у Міжнародному аеропорту «Королева Алія», починаючи з 8 вересня.
Спочатку відкриття було заплановано на 6 серпня, але його відклали через новий спалах Covid-19.
При цьому Йорданія відкриє кордони не для всіх, а тільки для туристів з 43 країн, які додатково будуть класифіковані на три категорії: червоні, жовті і зелені - в залежності від масштабу спалаху коронавірусу в межах їх власних кордонів.
До переліку «зелених» потрапили 15 країн: Канада, Кіпр, Чехія, Данія, Греція, Гонконг, Угорщина, Литва, Малайзія, Марокко, Польща, Швейцарія, Таїланд, Туреччина і Туніс. Туристи з цих країн повинні будуть по прибуттю в Йорданію пред'явити результати негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до вильоту. По прибуттю вони пройдуть ще один ПЛР-тест. При негативному результаті «зелені» мандрівники звільняються від карантину.
До переліку «жовтих» потрапили 7 країн: Алжир, Австрія, Німеччина, Італія, Мальта, Нідерланди та ОАЕ. Гості з цих країн також повинні будуть двічі пройти тест на коронавірус - перед вильотом і після прильоту. Однак незалежно від результатів аналізів, всі вони будуть відправлені на стаціонарний карантин терміном на сім днів, а потім на домашній карантин ще на сім днів.
Ще 20 країн, в тому числі Україна, потрапили в «червоний» список: Бахрейн, Бельгія, Франція, Ірак, Кувейт, Ліван, Лівія, Оман, Катар, Румунія, Росія, Саудівська Аравія, Іспанія, Велика Британія, Україна, США, Єгипет, Судан, Сирія і Ємен.
Туристи з цих країн також повинні будуть здати тести на коронавірус перед вильотом і після прильоту, і незалежно від результатів тестування будуть відправлені на інституційний карантин терміном на сім днів, а потім на домашній карантин ще на сім днів з відстежуючим браслетом.
Інші вимоги до в'їзду в Йорданію:
- Всі мандрівники повинні заповнити онлайн-форму «Декларація про подорож до Йорданії» перед поїздкою.
- Всі мандрівники повинні внести передоплату в 56 доларів за проведення тесту на коронавірус після прибуття. Оплата буде проведена під час заповнення «Декларації про поїздку до Йорданії».
- Встановити додаток Aman.jo на своєму мобільному пристрої.
- Надати докази того, що ви проживали в країні від'їзду не менше 14 днів.
- Надати підтвердження туристичної страховки, яка покриває лікування від коронавірусу.
- Громадянам України для візиту до Йорданії потрібна віза. Оформити її можна за 2-3 дні в посольстві або ж отримати прямо в аеропорту чи на кордоні. Вартість такої візи - 57 доларів.
Напередодні стало відомо, що Марокко відкриває кордони для туристів. Водночас українців поки не запрошують.
Також нагадаємо, що Грузія змінила правила в'їзду в країну.
Крім того, уряд Угорщини дозволив іноземцям в'їзд до країни з діловою метою.