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    У світі

    Туреччина розраховує на прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів

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    Зенітно-ракетні комплекси С-400 - Туреччина розраховує на прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів
    Зенітно-ракетні комплекси С-400

    На запитання про можливу купівлю американських ракет Patriot, президент Туреччини відповів, що С-400 коштують як три Patriot

    Замовлені Туреччиною у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400 прибудуть в Анкару протягом найближчих 10 днів.

    Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Інформує телеканал NTV.

    «Ми зможемо без проблем урегулювати розбіжності з США», - сказав Ердоган.

    На запитання про можливу купівлю американських ракет Patriot, президент Туреччини відповів: «С-400 коштують як три Patriot. Навіть за умови, що С-400 і Patriot були б однаковими, а вони не однакові, ми будемо враховувати наші інтереси».

    Напередодні Ердоган висловив переконання, що Сполучені Штати не запроваджуватимуть санкції проти Туреччини через російські С-400.

    Раніше президент Туреччини повідомив, що угода щодо придбання в Росії С-400 вже відбулася.

    Ці поставки можуть дуже загострити відносини Анкари з Вашингтоном. США протягом декількох місяців намагалися переконати Туреччину в тому, що покупка С-400, несумісних з системами, що стоять на озброєнні країн НАТО, є необережним кроком.

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