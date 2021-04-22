Визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною

Президент США Джозеф Байден може офіційно визнати геноцид вірмен в Османській імперії у 1915 році. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, Байден може визнати геноцидом депортацію, голод і вбивства, вчинені турками-османами починаючи з 1915 року.

Очікуються, що заява прозвучить цієї суботи 24 квітня під час щорічного звернення президента у День вшанування пам’яті жертв геноциду вірмен.

При цьому джерела видання додають, що остаточне рішення ще не ухвалено і Байден може обмежитися лише символічним зверненням, як це робили інші президенти.

Газета зазначає, що визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

Агентство Associated Press напередодні опублікувало заяву понад сотні конгресменів, в якій вони закликали Байдена визнати геноцид вірменів. У листі конгресмени нагадали, що ще у 2019 році Байден сказав, що США повинні «раз і назавжди» підтвердити існування геноциду вірменів.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

Туреччина заперечує, що убивства вірмен під час війни є геноцидом. Анкара вважає те, що сталося в 1915 році, є подією, яка могла б статися з будь-якою громадою в умовах війни. Однак в той же час Туреччина заявляє, що загальне число загиблих вірмен не перевищує 300 тисяч.



Першим геноцид вірмен визнав Уругвай в 1965 році. Його приклад наслідували Німеччина, Росія, Франція, Італія, Бельгія, Польща, Швейцарія, Греція, Канада, Аргентина і ще низка країн, а також Європарламент і Всесвітня рада церков.



