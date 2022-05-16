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    Туреччина знайшла причину відмовити Фінляндії та Швеції у вступі до НАТО

    Ердоган пригадав Фінляндії і Швеції санкції, які ті запроваджували проти Туреччини - Туреччина знайшла причину відмовити Фінляндії та Швеції у вступі до НАТО
    Ердоган пригадав Фінляндії і Швеції санкції, які ті запроваджували проти Туреччини
    фото: AFP

    Президент Туреччини не підтримає вступ до НАТО країн,які надали прилисток терористам

    Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції із очільником Алжиру Абдельмаджидом Теббуном у Анкарі пояснив, чому Туреччина не схвалить заявку Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО. Про це пише Daily Sabah.

    Ердоган нагадав, що обидві ці країни не мають чіткого ставлення до терористичних організацій. Швецію ж президент Туреччини назвав «розплідником» для терористів, заявивши, що у Швеції терористи (які підтримують Курдську робочу партію) є навіть у парламенті.

    Крім того, турецький лідер заявив, що ніколи не скаже «так» вступу до НАТО країнам, які запроваджували санкції проти Туреччини.

    Щодо можливого візиту делегацій Фінляндії та Туреччини до Анкари на переговори про підтримку заявки на вступ до НАТО, Ердоган заявив: «Вони кажуть, що в понеділок прибудуть до Туреччини. Вони приїдуть нас переконувати? Вибачте, але вони можуть не турбуватися».

    Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

    Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.

    Разом з тим, Реджеп Таїп Ердоган уже заявляв, що проти вступу до НАТО країн, які підтримують представників Робочої партії Курдистану, визнаної турецькою владою терористичною організацією.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Швеція НАТО Фінляндія
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    Туреччина знайшла причину відмовити Фінляндії та Швеції у вступі до НАТО