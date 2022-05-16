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    Туреччина просто так не дасть розширитись НАТО

    • Ілія Куса

      експерт Українського інституту майбутнього

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    Президент Туреччини Реджеп Ердоган - Туреччина просто так не дасть розширитись НАТО
    Президент Туреччини Реджеп Ердоган
    фото: Xinhua

    Яку ціну виставить Ердоган за приєднання Фінляндії до Альянсу?

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    «Блокирование» Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО связано с их внутренней повесткой, а не желанием подыграть Кремлю.

    Недавно я писал об основоположных интересах Турции в контексте войны РФ и Украины.

    Маневр с НАТО – это один из инструментов достижения этих целей. Другими словами, Турция выставляет «ценник» за свой голос в поддержку расширения НАТО, и пытается выбить для себя плюшки у своих партнеров по Альянсу.

    Есть масса вопросов, которые сейчас интересуют Турцию:

    1. Чтобы Запад перестал поддерживать и снабжать оружием сирийских курдов, давая добро на их военный разгром в Сирии.
    2. Чтобы Запад посодействовал превращению Турции в региональный газотранспортный хаб через подключение к себе газовых потоков из Восточного Средиземноморья вместо «убитого» американцами в январе проекта EastMed.
    3. Чтобы Запад снял санкции с турецкого ВПК, наложенные за покупку российских ЗРК С-400, и разблокировал продажу Турции нового вооружения и возвращение Анкары в программы разработки вооружения нового поколения.

    Короче говоря, Турция знает, что ей нужно, и будет выжимать максимум из сложившейся ситуации. Как, кстати, и все остальные. Когда меняется региональная и международная система, все хотят выйти из кризиса с лучшими позициями.

    Это подстегивает амбиции и активность таких стран, как Турция, Польша, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ, Британия и других, которые хотят играть более активную роль в глобальных процессах / усилить уже имеющиеся позиции / решить какие-то тактические задачи.

    Читайте також: Туреччина проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

    Джерело: блог Іллі Куси

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    Теги: Туреччина росія окупанти НАТО війна Фінляндія Україна окупація #stoprussia
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    Туреччина просто так не дасть розширитись НАТО