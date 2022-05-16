Туреччина просто так не дасть розширитись НАТО

Яку ціну виставить Ердоган за приєднання Фінляндії до Альянсу?

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«Блокирование» Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО связано с их внутренней повесткой, а не желанием подыграть Кремлю.

Недавно я писал об основоположных интересах Турции в контексте войны РФ и Украины.

Маневр с НАТО – это один из инструментов достижения этих целей. Другими словами, Турция выставляет «ценник» за свой голос в поддержку расширения НАТО, и пытается выбить для себя плюшки у своих партнеров по Альянсу.

Есть масса вопросов, которые сейчас интересуют Турцию:

Чтобы Запад перестал поддерживать и снабжать оружием сирийских курдов, давая добро на их военный разгром в Сирии. Чтобы Запад посодействовал превращению Турции в региональный газотранспортный хаб через подключение к себе газовых потоков из Восточного Средиземноморья вместо «убитого» американцами в январе проекта EastMed. Чтобы Запад снял санкции с турецкого ВПК, наложенные за покупку российских ЗРК С-400, и разблокировал продажу Турции нового вооружения и возвращение Анкары в программы разработки вооружения нового поколения.

Короче говоря, Турция знает, что ей нужно, и будет выжимать максимум из сложившейся ситуации. Как, кстати, и все остальные. Когда меняется региональная и международная система, все хотят выйти из кризиса с лучшими позициями.

Это подстегивает амбиции и активность таких стран, как Турция, Польша, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ, Британия и других, которые хотят играть более активную роль в глобальных процессах / усилить уже имеющиеся позиции / решить какие-то тактические задачи.

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Джерело: блог Іллі Куси

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