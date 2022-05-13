Туреччина проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Ердоган вважає, що в цих країнах ведуть діяльність представники терористичної організації

Туреччина не підтримала ініціативу Швеції та Фінляндії вступити до НАТО. Оскільки вважає скандинавські країни притулком для «терористичних організацій». Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Haberler.

«У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, знаходяться в парламентах цих країн», – зазначив він.

Ердоган уточнив, що в цих країнах ведуть діяльність представники «Робочої партії Курдистану», яку Анкара вважає терористичною організацією.

Зазначимо, Туреччина є членом Північноатлантичного альянсу, тому її схвалення необхідне для вступу Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, Росія погрожує Фінляндії й Швеції війною через вступ до НАТО.

Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.