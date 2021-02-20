Туристи можуть загриміти у в'язницю за порушення карантину в Ірландії

Покарання передбачено за вихід з готелю без дозволу під час ізоляції та відмову від проведення ПЛР-тесту

Ризик опинитися у в'язниці або бути оштрафованим загрожує туристам-порушникам з 20 країн

В Ірландії схвалили законопроєкт, згідно з яким на туристів, які прибули з-за кордону і які порушили карантин, чекають величезні штрафи і можливе тюремне ув'язнення.

Про це пише The Irish Times.

Документ передбачає покарання за вихід з готелю без дозволу під час ізоляції, відмову від проведення ПЛР-тесту.

«Передбачається, що винним у цих злочинах загрожуватиме штраф у розмірі 4 тисячі євро або тюремне ув'язнення терміном на один місяць», – зазначає видання.

Ризик опинитися у в'язниці або бути оштрафованим загрожує туристам-порушникам з 20 країн – Австрії, Бразилії, ОАЕ і 17 африканських держав.

Мандрівники з названих країн зобов'язані пройти в готелі власним коштом 14-денний карантин і здати кілька Covid-тестів. Якщо зроблений на 10-й день аналіз покаже негативний результат, термін ізоляції можуть зменшити.

Контролювати карантинні готелі будуть, ймовірно, приватні охоронні фірми і поліція.