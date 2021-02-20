  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Туристи можуть загриміти у в'язницю за порушення карантину в Ірландії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Покарання передбачено за вихід з готелю без дозволу під час ізоляції та відмову від проведення ПЛР-тесту</p> - Туристи можуть загриміти у в'язницю за порушення карантину в Ірландії

    Покарання передбачено за вихід з готелю без дозволу під час ізоляції та відмову від проведення ПЛР-тесту

    Ризик опинитися у в'язниці або бути оштрафованим загрожує туристам-порушникам з 20 країн

    В Ірландії схвалили законопроєкт, згідно з яким на туристів, які прибули з-за кордону і які порушили карантин, чекають величезні штрафи і можливе тюремне ув'язнення.

    Про це пише The Irish Times.

    Документ передбачає покарання за вихід з готелю без дозволу під час ізоляції, відмову від проведення ПЛР-тесту.

    «Передбачається, що винним у цих злочинах загрожуватиме штраф у розмірі 4 тисячі євро або тюремне ув'язнення терміном на один місяць», – зазначає видання.

    Ризик опинитися у в'язниці або бути оштрафованим загрожує туристам-порушникам з 20 країн – Австрії, Бразилії, ОАЕ і 17 африканських держав.

    Мандрівники з названих країн зобов'язані пройти в готелі власним коштом 14-денний карантин і здати кілька Covid-тестів. Якщо зроблений на 10-й день аналіз покаже негативний результат, термін ізоляції можуть зменшити.

    Контролювати карантинні готелі будуть, ймовірно, приватні охоронні фірми і поліція.

    Читайте також:
    Теги: туризм Ірландія штраф в'язниця ОАЕ карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies