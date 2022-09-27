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Turkish Airlines скасувала рейси в РФ і Білорусь до кінця року 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Turkish Airlines скасувала рейси в РФ і Білорусь до кінця року 
Тим, хто купив квитки на скасовані рейси, пропонують повернути гроші 
фото з відкритих джерел

Громадяни країн-аресорок отримали черговий сюрприз від світової спільноти 

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines скасувала усі рейси в Мінськ, Сочі, Ростов і Єкатеринбург до 31 грудня 2022 року. Про це повідомляється на сайті перевізника.

Причини такого рішення в авіакомпанії не уточнюють. На сайті говориться, що пасажири, що купили квитки на скаовані рейси, зможуть або вибрати інший маршрут, або повністю повернути гроші. 

Раніше Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) поставила Росії значок у вигляді червоного прапорця на сторінці аудиту безпеки польотів в 187 країнах.

Нагадаємо, кілька днів тому повідомлялося, що великий турецький бізнес продовжує роботу в Росії – дослідження. Зокрема, в переліку дослідницької групи Єля фігурували сім великих турецьких компаній: Anadolu Efes – виробництво пива; Colin's, Koton – виробництво і продаж одягу; Sisecam – виробництво скла, вироби із скла, Corendon Airlines, Тurkish Аirlines, Pegasus – авіакомпанії.

Тим часом російські пілоти більше не матимуть змоги проходити підготовку на тренажерах імітації польоту (FSTD) у турецькому навчальному центрі Turkish Airlines.

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Теги: авіація росія Білорусь

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