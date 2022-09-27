Втеча росіян від мобілізації. Казахстан проведе термінові переговори із Кремлем

Токаєв: «Ми проведемо переговори з російською стороною і вирішуватимемо цю проблему на користь нашої країни»

Влада Казахстану має намір провести переговори з російською стороною з питання прибуття громадян РФ до республіки. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

«В останні дні до нас приїжджає багато людей з Росії… Ми маємо піклуватися про них і забезпечити їм безпеку. Це політичне та гуманітарне питання. Я доручив уряду вжити необхідних заходів. Ми проведемо переговори з російською стороною і вирішуватимемо цю проблему на користь нашої країни», – цитує Токаєва його пресслужба.

За його словами, у цій непростій ситуації треба насамперед виявити гуманність, терпіння та організованість. «У нас немає ні кризи, ні паніки. Уряд повинен виконувати свою роботу. Приїжджим з-за кордону надаватиметься допомога, але вони не отримають жодних преференцій. Вся робота має здійснюватися відповідно до закону та наших зобов'язань», – зазначив Токаєв.

При цьому президент Казахстану зазначив, що територіальна цілісність держав має бути непорушною. «Це ключовий принцип. Я завжди говорив про це відкрито та чітко на міжнародній арені. Не випадково у своєму нещодавньому виступі з найвищої трибуни ООН я знову заявив про це», – додав лідер республіки.

Раніше повідомлялося, що влада Казахстану вирішила не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації.