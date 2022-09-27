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Втеча росіян від мобілізації. Казахстан проведе термінові переговори із Кремлем

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втеча росіян від мобілізації. Казахстан проведе термінові переговори із Кремлем
Президент Казахстану зазначив, що територіальна цілісність держав має бути непорушною
фото - AkordaPress

Токаєв: «Ми проведемо переговори з російською стороною і вирішуватимемо цю проблему на користь нашої країни»

Влада Казахстану має намір провести переговори з російською стороною з питання прибуття громадян РФ до республіки. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

«В останні дні до нас приїжджає багато людей з Росії… Ми маємо піклуватися про них і забезпечити їм безпеку. Це політичне та гуманітарне питання. Я доручив уряду вжити необхідних заходів. Ми проведемо переговори з російською стороною і вирішуватимемо цю проблему на користь нашої країни», – цитує Токаєва його пресслужба.

За його словами, у цій непростій ситуації треба насамперед виявити гуманність, терпіння та організованість. «У нас немає ні кризи, ні паніки. Уряд повинен виконувати свою роботу. Приїжджим з-за кордону надаватиметься допомога, але вони не отримають жодних преференцій. Вся робота має здійснюватися відповідно до закону та наших зобов'язань», – зазначив Токаєв.

При цьому президент Казахстану зазначив, що територіальна цілісність держав має бути непорушною. «Це ключовий принцип. Я завжди говорив про це відкрито та чітко на міжнародній арені. Не випадково у своєму нещодавньому виступі з найвищої трибуни ООН я знову заявив про це», – додав лідер республіки.

Раніше повідомлялося, що влада Казахстану вирішила не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації. 

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Теги: Казахстан президент робота Касим-Жомарт Токаєв влада переговори

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