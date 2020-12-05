В українській армії за добу зафіксували 184 випадки коронавірусу

Станом на 5 грудня у ЗСУ на коронавірус хворіють 3168 осіб

Всього за час пандемії у Збройних силах одужало 7878 військовослужбовців

У Збройних силах України за минулу добу, 4 грудня, на Covid-19 захворіли 184 особи.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

«За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 184 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовані 26 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 158 осіб.

Станом на 10.00 5 грудня у ЗСУ на коронавірус хворіють 3168 осіб. Всього за час пандемії одужало – 7878 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 465 осіб, 29 осіб померли.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Коронавірус в Україні

Всього 801716

Одужали 412533

Хворіють 375762

Померли 13421

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Нагадаємо, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник. Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи.

Померло від ускладнень хвороби – 226. Минулої доби одужало 14724 українці.