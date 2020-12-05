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    Здоров'я

    В українській армії за добу зафіксували 184 випадки коронавірусу

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    Станом на 5 грудня у ЗСУ на коронавірус хворіють 3168 осіб - В українській армії за добу зафіксували 184 випадки коронавірусу
    Станом на 5 грудня у ЗСУ на коронавірус хворіють 3168 осіб

    Всього за час пандемії у Збройних силах одужало 7878 військовослужбовців

    У Збройних силах України за минулу добу, 4 грудня, на Covid-19 захворіли 184 особи.

    Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

    «За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 184 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовані 26 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 158 осіб.

    Станом на 10.00 5 грудня у ЗСУ на коронавірус хворіють 3168 осіб. Всього за час пандемії одужало – 7878 осіб.

    На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 465 осіб, 29 осіб померли.

    Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      801716
    • Одужали
      412533
    • Хворіють
      375762
    • Померли
      13421

    Нагадаємо, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник. Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи.

    Померло від ускладнень хвороби – 226. Минулої доби одужало 14724 українці.

    Теги: ЗСУ хвороби інфекція коронавірус
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