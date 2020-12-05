В українській армії за добу зафіксували 184 випадки коронавірусу
Всього за час пандемії у Збройних силах одужало 7878 військовослужбовців
У Збройних силах України за минулу добу, 4 грудня, на Covid-19 захворіли 184 особи.
Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.
«За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 184 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.
З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовані 26 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 158 осіб.
Станом на 10.00 5 грудня у ЗСУ на коронавірус хворіють 3168 осіб. Всього за час пандемії одужало – 7878 осіб.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 465 осіб, 29 осіб померли.
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Нагадаємо, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник. Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи.
Померло від ускладнень хвороби – 226. Минулої доби одужало 14724 українці.