У Барселоні хочуть заборонити здавати туристам кімнати на короткий термін
Мешканцям Барселони дозволять здавати квартири тільки на термін від 30 днів і більше
Влада Барселони хоче заборонити здавати в оренду квартири туристам на термін до 30 днів. Відповідний законопроєкт тепер повинен пройти публічне обговорення і бути схвалений міською радою.
Про це повідомляє Bloomberg.
На думку мера міста Ади Колау, туристична оренда поглинає ринок нерухомості і створює проблеми. Так, наприклад, кількість пропозицій для довгострокової оренди дуже низька, а ціни на житло в популярних районах міста сильно завищені. Влада хоче контролювати ситуацію. Тому і планують обмежити короткострокову оренду.
Мешканцям Барселони дозволять здавати квартири тільки на термін від 30 днів і більше.
Контролювати здачу кімнат збираються через Airbnb. Але представники сервісу думають, що це занадто радикальний спосіб.
Остаточне рішення поки не прийняли. Ідея повинна бути схвалена на міських слуханнях, після - на голосуванні.
З 2011 року влада каталонської столиці вимагає від власників ліцензію для здачі житла на короткий термін. У 2014-му в центрі міста надання ліцензій було припинено.
У 2018-му ввели систему ID для власників, завдяки чому стало легше виявляти порушників орендних правил.
Нарешті, в серпні 2020 року Барселона ввела тимчасову заборону на здачу житла менш ніж на 30 днів. Якщо план Ади Колау схвалять, ця заборона стане постійною.