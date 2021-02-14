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    У світі

    У Барселоні хочуть заборонити здавати туристам кімнати на короткий термін

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    У Барселоні хочуть заборонити здавати туристам кімнати на короткий термін

    Мешканцям Барселони дозволять здавати квартири тільки на термін від 30 днів і більше

    Влада Барселони хоче заборонити здавати в оренду квартири туристам на термін до 30 днів. Відповідний законопроєкт тепер повинен пройти публічне обговорення і бути схвалений міською радою.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    На думку мера міста Ади Колау, туристична оренда поглинає ринок нерухомості і створює проблеми. Так, наприклад, кількість пропозицій для довгострокової оренди дуже низька, а ціни на житло в популярних районах міста сильно завищені. Влада хоче контролювати ситуацію. Тому і планують обмежити короткострокову оренду.

    Мешканцям Барселони дозволять здавати квартири тільки на термін від 30 днів і більше.

    Контролювати здачу кімнат збираються через Airbnb. Але представники сервісу думають, що це занадто радикальний спосіб.

    Остаточне рішення поки не прийняли. Ідея повинна бути схвалена на міських слуханнях, після - на голосуванні.

    З 2011 року влада каталонської столиці вимагає від власників ліцензію для здачі житла на короткий термін. У 2014-му в центрі міста надання ліцензій було припинено.

    У 2018-му ввели систему ID для власників, завдяки чому стало легше виявляти порушників орендних правил.

    Нарешті, в серпні 2020 року Барселона ввела тимчасову заборону на здачу житла менш ніж на 30 днів. Якщо план Ади Колау схвалять, ця заборона стане постійною.

    Теги: ціни Іспанія житло влада
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