У Барселоні хочуть заборонити здавати туристам кімнати на короткий термін

Мешканцям Барселони дозволять здавати квартири тільки на термін від 30 днів і більше

Влада Барселони хоче заборонити здавати в оренду квартири туристам на термін до 30 днів. Відповідний законопроєкт тепер повинен пройти публічне обговорення і бути схвалений міською радою.

Про це повідомляє Bloomberg.

На думку мера міста Ади Колау, туристична оренда поглинає ринок нерухомості і створює проблеми. Так, наприклад, кількість пропозицій для довгострокової оренди дуже низька, а ціни на житло в популярних районах міста сильно завищені. Влада хоче контролювати ситуацію. Тому і планують обмежити короткострокову оренду.

Мешканцям Барселони дозволять здавати квартири тільки на термін від 30 днів і більше.

Контролювати здачу кімнат збираються через Airbnb. Але представники сервісу думають, що це занадто радикальний спосіб.

Остаточне рішення поки не прийняли. Ідея повинна бути схвалена на міських слуханнях, після - на голосуванні.

З 2011 року влада каталонської столиці вимагає від власників ліцензію для здачі житла на короткий термін. У 2014-му в центрі міста надання ліцензій було припинено.

У 2018-му ввели систему ID для власників, завдяки чому стало легше виявляти порушників орендних правил.

Нарешті, в серпні 2020 року Барселона ввела тимчасову заборону на здачу житла менш ніж на 30 днів. Якщо план Ади Колау схвалять, ця заборона стане постійною.