Від 700 тис. за студію до 2 млн грн за апартаменти: ціни на нерухомість в Одесі

Придбати нерухомість з економією можна на вторинному ринку

Ціна залежить від розташування будівлі, розмірів оселі та класу житлового комплексу

На щастя, карантин Covid-19 не зупинив продаж житла в новобудовах Одеси, проте підвищив попит на нові та вторинні апартаменти.

Проект міських досліджень ЛУН Місто проаналізував тенденції та підбив підсумки ринку нового житла за 2020 рік.

Відтак, середня ціна м2 у новобудовах Одеси поступово зростала в гривні. Середня вартість квадрату в Одесі сягнула з 18 500 грн у січні до 21 200 у жовтні, а до грудня трохи знизилася – до 20 900 грн за квадрат.

Ціна залежить від розташування будівлі, розмірів оселі та класу житлового комплексу. Дорожчою стає площа біля моря, а також у центрі міста з мальовничим краєвидом та розвиненим оточенням. Нерухомість продають у розстрочку від 10% за перший внесок.

Діапазон вартості починається в районі 700 тисяч гривень за невелику студію в новому комплексі та зростає до 2 мільйонів для просторих сучасних апартаментів бізнес-класу.

Найбільше квартир 2020 року ввели в експлуатацію у Києві та області. У столиці заселитися можна у 18,5 тис. квартир, в Одесі – 4,4 тис. квартир.

У залежності від регіону мешканці міст віддають перевагу різному класу житла. Наприклад, кияни, львів'яни та іванофранківці шукають на ЛУН передусім квартири комфорт-класу. У Одесі та Дніпрі майже в однаковій мірі цікавляться комфорт- та бізнес-класом.