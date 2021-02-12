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    Від 700 тис. за студію до 2 млн грн за апартаменти: ціни на нерухомість в Одесі

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    Придбати нерухомість з економією можна на вторинному ринку - Від 700 тис. за студію до 2 млн грн за апартаменти: ціни на нерухомість в Одесі
    Придбати нерухомість з економією можна на вторинному ринку
    фото: kandinsky-residence.com.ua

    Ціна залежить від розташування будівлі, розмірів оселі та класу житлового комплексу

    На щастя, карантин Covid-19 не зупинив продаж житла в новобудовах Одеси, проте підвищив попит на нові та вторинні апартаменти.

    Проект міських досліджень ЛУН Місто проаналізував тенденції та підбив підсумки ринку нового житла за 2020 рік.

    Відтак, середня ціна м2 у новобудовах Одеси поступово зростала в гривні. Середня вартість квадрату в Одесі сягнула з 18 500 грн у січні до 21 200 у жовтні, а до грудня трохи знизилася – до 20 900 грн за квадрат.

    Ціна залежить від розташування будівлі, розмірів оселі та класу житлового комплексу. Дорожчою стає площа біля моря, а також у центрі міста з мальовничим краєвидом та розвиненим оточенням. Нерухомість продають у розстрочку від 10% за перший внесок.

    Діапазон вартості починається в районі 700 тисяч гривень за невелику студію в новому комплексі та зростає до 2 мільйонів для просторих сучасних апартаментів бізнес-класу.

    Найбільше квартир 2020 року ввели в експлуатацію у Києві та області. У столиці заселитися можна у 18,5 тис. квартир, в Одесі – 4,4 тис. квартир.

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    Від 700 тис. за студію до 2 млн грн за апартаменти: ціни на нерухомість в Одесі
    Від 700 тис. за студію до 2 млн грн за апартаменти: ціни на нерухомість в Одесі
    Від 700 тис. за студію до 2 млн грн за апартаменти: ціни на нерухомість в Одесі
    Від 700 тис. за студію до 2 млн грн за апартаменти: ціни на нерухомість в Одесі
    Від 700 тис. за студію до 2 млн грн за апартаменти: ціни на нерухомість в Одесі
    Від 700 тис. за студію до 2 млн грн за апартаменти: ціни на нерухомість в Одесі
    Від 700 тис. за студію до 2 млн грн за апартаменти: ціни на нерухомість в Одесі
    Від 700 тис. за студію до 2 млн грн за апартаменти: ціни на нерухомість в Одесі

    У залежності від регіону мешканці міст віддають перевагу різному класу житла. Наприклад, кияни, львів'яни та іванофранківці шукають на ЛУН передусім квартири комфорт-класу. У Одесі та Дніпрі майже в однаковій мірі цікавляться комфорт- та бізнес-класом.

    Придбати нерухомість з економією можна на вторинному ринку. Розкид цін на вторинне житло залежить від розташування та стану оселі. Квартири із гарним косметичним ремонтом та комфортними умовами йдуть в оренду, а на продаж виставляють площу для перебудови. Вартість за 1 м2 складає 12-18 тисяч гривень, тобто від 400 тисяч за однокімнатну оселю в хорошому стані. «Чорнові» варіанті без косметичного ремонту обходяться дешевше, а от придбати площу у центрі на 1 поверсі для влаштування бізнесу буде важче, бо власники розуміють цінність такої площі.

    Читайте також: Ринок первинного житла в Україні. Підсумки 2020 року: ціни та тренди нерухомість.
    Теги: нерухомість Одеса ціни будинок квартира
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