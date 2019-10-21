У Барселоні пройшов антисепаратиський мітинг



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Прихильники єдності Іспанії протестують в Барселоні

Одна з мітингувальниць заявила, що «важливо, щоб люди бачили, що не всі підтримують незалежність»

В іспанській Барселоні після шести днів протестів у неділю пройшов антисепаратиський мітинг із закликом покласти край насильству.

Як повідомляє Reuters, мітинг був організований супротивником каталонського націоналізму і лідером партії «Громадяни» Альбертом Ріверою.

Він заявив, що іспанський уряд не справляється з заворушеннями в Каталонії.

Одна з мітингувальниць заявила, що «важливо, щоб люди бачили, що не всі підтримують незалежність».

Як відомо, влада Барселони підрахувала, що починаючи з вівторка внаслідок протестів було завдано збитків на суму понад 2,5 млн євро.

Зазначимо, що у суботу лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів на тлі масових заворушень.

Натомість іспанський уряд відмовився від переговорів з бунтівною Каталонією.

У ніч проти неділі поліція Барселони стріляла у протестувальників гумовими кулями.