У Барселоні пройшов антисепаратиський мітинг
Прихильники єдності Іспанії протестують в Барселоні
Одна з мітингувальниць заявила, що «важливо, щоб люди бачили, що не всі підтримують незалежність»
В іспанській Барселоні після шести днів протестів у неділю пройшов антисепаратиський мітинг із закликом покласти край насильству.
Як повідомляє Reuters, мітинг був організований супротивником каталонського націоналізму і лідером партії «Громадяни» Альбертом Ріверою.
Він заявив, що іспанський уряд не справляється з заворушеннями в Каталонії.
Одна з мітингувальниць заявила, що «важливо, щоб люди бачили, що не всі підтримують незалежність».
Як відомо, влада Барселони підрахувала, що починаючи з вівторка внаслідок протестів було завдано збитків на суму понад 2,5 млн євро.
Зазначимо, що у суботу лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів на тлі масових заворушень.
Натомість іспанський уряд відмовився від переговорів з бунтівною Каталонією.
У ніч проти неділі поліція Барселони стріляла у протестувальників гумовими кулями.