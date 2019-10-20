Іспанський уряд відмовився від переговорів з бунтівною Каталонією



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У Барселоні не вщухають сутички між поліцією та радикальними сепаратистами

У Мадриді хочуть, що спершу глава кабміну Каталонії Кім Торра засудив заворушення, що призвели до десятків поранених

Уряд Іспанії відхилив пропозицію про переговори, висунуту у суботу сепаратистами Каталонії.

Виконуючий обов'язки голови іспанського уряду Педро Санчес висловив упевненість, що спершу глава кабміну Каталонії Кім Торра повинен засудити заворушення, що призвели до десятків поранених.

Тим часом, за версією Торре, недавні протести не відображають мирний характер сепаратистського руху.

Мер Барселони Ада Колау закликала жителів до спокою на тлі протистояння, між мітингувальниками і поліцією.

«Подібне не може тривати. Барселона цього не заслуговує», - підкреслила вона.

Зазначимо, що у суботу лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів на тлі масових заворушень.

Нагадаємо, до Барселони не можна дістатися. Протести охопили передмістя.

У ніч проти неділі поліція Барселони стріляла у протестувальників гумовими кулями.

Як відомо, на п’ятий день від початку протестів у Барселоні знову відбулися жорстокі сутички демонстрантів з правоохоронцями.

Унаслідок масових протестів у Каталонії за допомогою до медиків звернулися 89 осіб, 60 з яких – у Барселоні.

18 жовтня у Барселоні та навколо міста були заблоковані основні транспортні шляхи внаслідок загального страйку та акцій протесту.

У п'ятницю масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.

14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності.

Зазначимо також, що новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.